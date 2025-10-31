Психолог раскрыла причину спонтанных покупок

Спонтанные покупки часто служат для людей способом компенсации негативных эмоций и решением психологических проблем, заявила NEWS.ru клинический психолог Юлия Королева. По ее словам, такое поведение является попыткой быстро удовлетворить глубинные потребности, которые на самом деле не могут быть восполнены через необдуманные траты.

За спонтанным желанием что-то купить могут стоять различные потребности, которые нельзя удовлетворить необоснованной покупкой. Например, желание отдохнуть от рутины влечет за собой покупку нового прибора для приготовления пищи или поход в кафе. Потребность поднять настроение и освободиться от негативных эмоций, снять усталость и стресс грозит приобретением товаров, которые ассоциируются с радостью и удовольствием. Необходимость в признании проявляется желанием купить дорогую сумку, а потребность в самовыражении — приобретением одежды или интересных вещей, — пояснила Королева.

Ранее председатель движения «Россия Православная» и депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что массовые распродажи вызывают кратковременное чувство эйфории, которое может быть опасным. По его словам, людям стоит задуматься не только о финансовых, но и о духовных тратах.