Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 05:30

Психолог раскрыла причину спонтанных покупок

Психолог Королева: спонтанные покупки помогают людям справиться с негативом

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Спонтанные покупки часто служат для людей способом компенсации негативных эмоций и решением психологических проблем, заявила NEWS.ru клинический психолог Юлия Королева. По ее словам, такое поведение является попыткой быстро удовлетворить глубинные потребности, которые на самом деле не могут быть восполнены через необдуманные траты.

За спонтанным желанием что-то купить могут стоять различные потребности, которые нельзя удовлетворить необоснованной покупкой. Например, желание отдохнуть от рутины влечет за собой покупку нового прибора для приготовления пищи или поход в кафе. Потребность поднять настроение и освободиться от негативных эмоций, снять усталость и стресс грозит приобретением товаров, которые ассоциируются с радостью и удовольствием. Необходимость в признании проявляется желанием купить дорогую сумку, а потребность в самовыражении — приобретением одежды или интересных вещей, — пояснила Королева.

Ранее председатель движения «Россия Православная» и депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что массовые распродажи вызывают кратковременное чувство эйфории, которое может быть опасным. По его словам, людям стоит задуматься не только о финансовых, но и о духовных тратах.

психологи
россияне
покупки
психология
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Наступление в ДНР и победа спецназа: успехи ВС РФ к утру 31 октября
Психолог нашла причину постоянной усталости россиян
Мать пропавшего в Босфоре пловца считает, что он еще жив
Полеты через ярославский аэропорт прекратились
К чему снится умерший родственник, который зовет за собой: значение сна
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 31 октября
Россиян ждет самая короткая рабочая неделя в конце 2025 года
МРОТ в России может увеличиться почти в два раза
Психолог раскрыла причину спонтанных покупок
Резяпов призвал СК России разобраться в деле обманутого бойца СВО
Трамп усомнился в вопросе ужесточения санкций против России
Звезда «Иллюзии обмана» подарит один свой орган незнакомцу
Составлен список специй, которые укрепят иммунитет в сезон простуд
Обвиняемый в подрыве автомобиля офицера в Москве принес извинения
Признанный виновным в покушении на Трампа просит помочь ему умереть
Раскрыто, что грозит собственнику квартиры за незваный визит к арендатору
Бизнесмен рассказал, как региональному фастфуду завладеть сердцами клиентов
В США озвучили последствия возобновления ядерных испытаний
Атака ВСУ на Орел ночью 31 октября: повреждение ТЭЦ, пострадавшие
Житель Химок залез на крышу поезда метро и прыгнул в Москву-реку
Дальше
Самое популярное
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели
Общество

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели

10 ужинов, богатых белком: рецепты для вкусного правильного питания
Семья и жизнь

10 ужинов, богатых белком: рецепты для вкусного правильного питания

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.