ВСУ массово распродают западную помощь: что и почем уходит налево

На украинских сайтах появились объявления о продаже предметов снаряжения, поставляемого ВСУ в рамках военной помощи. Можно приобрести амуницию, униформу, экипировку и маскировочные сети западного производства. По мнению экспертов, речь идет не о сезонной распродаже, поскольку в ассортименте, к примеру, имеются зимние спальные мешки. Что стоит за массовым «сбросом» бойцами ВСУ иностранного снаряжения, читайте в материале NEWS.ru.

Какую экипировку выставляют на продажу украинцы

В украинских социальных сетях обнаружился широкий ассортимент выставленных на продажу товаров, поставляемых ВСУ в рамках военной помощи. В частности, можно приобрести водонепроницаемый костюм за 4500 гривен (около 8600 рублей), который, как подчеркивает продавец, используется для обмундирования персонала Вооруженных сил Великобритании.

Также в продаже имеются огнестойкая куртка за 1350 гривен (около 2600 рублей), разгрузочный жилет за 1550 гривен (примерно 3000 рублей) и британская камуфляжная маскировочная сетка стоимостью 7500 гривен (14 373 рубля). Кроме того, можно купить зимний спальный мешок с температурным режимом до 20 градусов мороза стоимостью 1950 гривен (около 3700 рублей) и специальную простыню-вкладыш к нему за 250 гривен (480 рублей).

Среди менее дорогих позиций — наколенники за 450 гривен (290 рублей), тактические рукавицы за 50 гривен (96 рублей) и многофункциональный платок за 30 гривен (58 рублей), который, по заверению продавца, «специально разработан для боевых действий на Ближнем Востоке» и его можно использовать как для охлаждения шеи, так и в качестве кровоостанавливающего жгута.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Почему украинцы распродают военное снаряжение

По мнению военного обозревателя «Комсомольской правды» полковника в отставке Виктора Баранца, дело в «торгашеской натуре» украинских солдат и офицеров.

«Пока идет война, пока есть шум, надо набивать карманы — они думают прежде всего об этом. Потому что жизнь может быть короткой и они стараются урвать от нее хоть что-нибудь, — отметил эксперт в разговоре с NEWS.ru. — Продают и секретные снаряды, и беспилотники, и снайперские винтовки. Даже целую станцию контрбатарейной борьбы предлагали. Хорошо, что ГУР их за это взяла. Такая натура у людей, для которых война становится рынком. Естественно, ни о какой морали мы здесь говорить не можем».

Означает ли это скорый крах украинской армии?

Бойцы ВСУ распродают западную экипировку, амуницию, чтобы «хоть что-то урвать», сказал NEWS.ru политолог Владимир Скачко. По его мнению, это признак морального краха украинской армии и общества.

«Первое, что стали поставлять на Украину, — это комплекты формы, всевозможной амуниции, обмундирования, еще до того, как начали поставлять оружие. Поэтому этого добра на Украине скопилось на несколько армий. Ребята, которые знают, где оно лежит, сколько его там, и знают каналы реализации, начали продавать. В том числе через легальные соцсети, маркетплейсы. Но это признак ощущения краха. Когда продают последнее, потому что понимают, что не смогут увезти с собой. Это естественно для общества, которое находится на грани распада, деградации и развала», — сказал эксперт.

Однако Баранец не считает, что распродажа экипировки говорит о близком конце украинской армии.

«Я думаю, что человек, который продавал спальный мешок, просто был завскладом. Или его командир послал торговать этими вещами. Конечно, мне хочется сказать: „Вот они распродают спальные мешки, потому что им уже не пригодятся, конец придет раньше, чем наступит минус 20“. Можно, конечно, и так рассуждать. На самом деле человек на войне просто имеет свой маленький бизнес. Это лучше всего высвечивает натуру, мораль, совесть украинских солдат. Мы сегодня начинаем искать какие-то особые нравственные категории в душах украинских солдат, а война все это вытрепала. Человек уже думает: „Хотя бы лишний день прожить, но с деньгами“. Вот они так и поступают», — заключил эксперт.

Читайте также:

Киев запретил приближаться к Покровску и Купянску: какой ужас скрывают ВСУ

Сами «спалили» место: ВС РФ уничтожили элитный десант ГУР под Покровском

Киев в агонии, Трамп снова морочит Зеленскому голову с Tomahawk: что дальше