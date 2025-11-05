Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 15:24

Раскрыто, почему украинцы распродают военную помощь для ВСУ

Баранец: украинцы распродают военную помощь из-за торгашеской натуры

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Военная помощь Запада, направляемая ВСУ, зачастую становится товаром, выставляемым на продажу, рассказал NEWS.ru. военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец. По его мнению, играет свою роль «торгашеская натура» украинских солдат и офицеров.

«Торгашеская натура» солдат и офицеров ВСУ превращает западные поставки для армии Украины в товар, который выставляется на продажу. Продают и секретные снаряды, и беспилотники, и снайперские винтовки. Даже целую станцию контрбатарейной борьбы предлагали. <...> Такая натура у людей, для которых конфликт становится рынком, — отметил Баранец.

Он также выразил мнение, что продажа западной амуниции украинскими солдатами еще не значит скорый крах ВСУ.

Просто пока идет конфликт, пока есть шум, пока надо набивать карманы, украинские солдаты думают прежде всего об этом. Потому что жизнь может быть короткой, и они стараются урвать от нее хоть что-нибудь, — подчеркнул Баранец.

Ранее на украинских сайтах появились объявления о продаже предметов военной помощи, поставляемой в ВСУ из Великобритании. В Сети активно торгуют западной амуницией, униформой, экипировкой и маскировочными сетями.

ВСУ
амуниция
экипировка
товар
Британия
Дмитрий Горин
Д. Горин
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Популярный молодежный блогер проиграл суд
Обвиняемого в убийстве и изнасиловании военнослужащего задержали
SHAMAN и Мизулина поженились: как это было, кто был на свадьбе
«Кто уехал из России, тот против нас»: топ-14 ярких цитат Юрия Николаева
Депутат «Партии пенсионеров» объявил голодовку из-за распределения мандатов
Слуцкий сообщил о возможной встрече с евродепутатом из Люксембурга в ГД
МакSим впервые встретилась с фанатом, который сделал с ней татуировку
Крах Красноармейска и врунишка Зеленский: новости СВО на вечер 5 ноября
Суд засекретил процесс по делу об убийстве генерала в Балашихе
Глава МИД Венгрии раскрыл главное условие для саммита Путина и Трампа
Гипоаллергенность, мягкость и стиль: текстиль для всей семьи
«Убитым не платят»: военэксперт о финансировании срочных контрактов в ВСУ
Режиссер «Звездных войн» купил особняк в Лондоне за $52 млн
Раскрыто, почему на Украине отменили автопродление загранпаспортов
США провели тестовый запуск баллистической ракеты Minuteman III
Спортсменка Мельникова рассказала о том, как пришла в гимнастику
В России продлят срок хранения переписок интернет-пользователей
Президент Польши отказался забывать Волынскую резню вопреки помощи Украине
Психолог раскрыл, в чем опасность синдрома постоянного обучения
Власти Словакии не готовы соглашаться на антироссийские требования ЕС
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.