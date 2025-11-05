Военная помощь Запада, направляемая ВСУ, зачастую становится товаром, выставляемым на продажу, рассказал NEWS.ru. военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец. По его мнению, играет свою роль «торгашеская натура» украинских солдат и офицеров.

«Торгашеская натура» солдат и офицеров ВСУ превращает западные поставки для армии Украины в товар, который выставляется на продажу. Продают и секретные снаряды, и беспилотники, и снайперские винтовки. Даже целую станцию контрбатарейной борьбы предлагали. <...> Такая натура у людей, для которых конфликт становится рынком, — отметил Баранец.

Он также выразил мнение, что продажа западной амуниции украинскими солдатами еще не значит скорый крах ВСУ.

Просто пока идет конфликт, пока есть шум, пока надо набивать карманы, украинские солдаты думают прежде всего об этом. Потому что жизнь может быть короткой, и они стараются урвать от нее хоть что-нибудь, — подчеркнул Баранец.

Ранее на украинских сайтах появились объявления о продаже предметов военной помощи, поставляемой в ВСУ из Великобритании. В Сети активно торгуют западной амуницией, униформой, экипировкой и маскировочными сетями.