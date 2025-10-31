Киев запретил приближаться к Покровску и Купянску: какой ужас скрывают ВСУ

Киев запретил своим и иностранным журналистам проезжать к окруженным в Купянске, Красноармейске и Димитрове частям ВСУ по российским «коридорам безопасности». Что хочет скрыть Зеленский и какими потрясениями грозит ему публичное признание окружений и бедственного положения украинских войск — в материале NEWS.ru.

Что именно сказали украинские власти

30 октября спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Киев не доверяет инициативе российского президента, предложившего пропустить к окруженным частям ВСУ журналистов по «коридорам безопасности», чтобы они сообщили о реальном положении попавших в котлы. По словам Тихого, представители СМИ, которые посетят Купянск, Красноармейск (Покровск) и Димитров через освобожденные РФ территории, нарушат украинское законодательство.

«Я также напоминаю всем СМИ, что любые визиты на оккупированную Россией территорию без разрешения Украины являются нарушением нашего законодательства и международного права. Они будут иметь долгосрочные репутационные и юридические последствия. Мы внимательно следим за этим», — заявил Тихий.

Что в ответ заявили в Минобороны РФ

Российское военное ведомство опубликовало комментарий официального представителя министерства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, в котором сказано, что Киев не дает журналистам проезда к котлам с военнослужащими ВСУ, чтобы скрыть реальное положение дел на фронте.

«Запрет на въезд в эти котлы по коридорам, предоставленным Минобороны России, журналистам иностранных и украинских СМИ необходим киевскому режиму для сокрытия реального положения дел на фронте и обмана международной общественности и жителей Украины», — сказано в заявлении.

Кроме того, Конашенков отметил, что заявление Георгия Тихого о запрете СМИ пытаться попасть к находящимся в котлах украинским военнослужащим фактически стало официальным признанием катастрофичности ситуации для остатков ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске.

Почему Киев не хочет пускать журналистов к окруженным

Депутат Госдумы Дмитрий Белик сказал NEWS.ru, что Киев опасается, что вскроется объективная ситуация на фронте, а представители СМИ увидят все своими глазами и неприглядная правда, которую старательно скрывает киевский режим, станет доступна общественности.

«Киеву абсолютно наплевать на судьбы своих солдат, находящихся в окружении. Если факт окружения будет зафиксирован публично, это будет ударом по имиджу Зеленского и его кураторов, которые стремятся поддерживать иллюзию об успехах украинской армии и бросать в пекло конфликта все больше людей. Ненависть к действующей власти среди граждан Украины станет еще сильнее, а Зеленского, конечно, очень пугают попытки госпереворота», — сказал Белик.

Игорь Конашенков в своем заявлении указал и чисто материальные причины объявленного Киевом запрета.

«Конечной же целью этих действий является сохранение верхушкой киевского режима благоприятных условий для получения и продолжения хищения финансовых средств, направляемых западными спонсорами на войну с Россией», — указал Конашенков.

Ведь не секрет, что за свои деньги Запад требует от ВСУ показывать успехи, а не попадания в гибельные окружения, добавил он.

Чем может грозить Киеву публикация сведений об окружениях частей ВСУ

Депутат Госдумы и политический консультант Анатолий Вассерман сказал NEWS.ru, что признание катастрофы в Купянске, Красноармейске и Димитрове может привести к полному развалу ВСУ.

«Украина активно скрывает информацию о потерях. Отступающим войскам запрещено уносить с собой тела погибших и даже раненых. Часто, по приказу командования, раненых добивают. Одна из причин — полная коррумпированность Украины и нехватка бюджетов. Изначально Зеленский обещал значительные выплаты семьям погибших, но денег на это нет. Но главная причина сокрытия потерь — при публикации данных может резко снизиться число желающих воевать. Если сейчас дезертиров около трети от мобилизованных, то при реальной оценке потерь этот показатель мог бы вырасти до полного развала ВСУ. Поэтому погибших или умерших от ран стараются не передавать родственникам для захоронения, а хоронят в братских могилах», — рассказал Вассерман.

Приведут ли окружения к бунту против Зеленского

По словам Вассермана, несмотря на возможную гибель окруженных, массовых протестов или переворотов, скорее всего, не произойдет. Причина — мало кто будет знать о реальном положении дел из-за тотального контроля над информацией, который осуществляет Киев.

Кроме того, по словам Вассермана, проблема заключается в том, что «террористическая организация Украина» функционирует исключительно на основе страха, а значит, любые протесты будут жестко подавляться киевскими спецслужбами.

