Киев препятствует работе журналистов на фронте Минобороны РФ: Киев не дает журналистам доступа к котлам с остатками ВСУ

Киев не дает журналистам въехать к котлам с военнослужащими ВСУ, чтобы скрыть реальное положение дел на фронте, заявил представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. В ведомстве подчеркнули, что власти Украины обманывают общественность и жителей своей страны.

Вчерашнее заявление представителя МИД Украины Георгия Тихого, запрещающего иностранным и украинским СМИ пытаться попасть к находящимся в котлах украинским военнослужащим через освобожденную Россией территорию, стало официальным признанием катастрофичности ситуации для остатков ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске, — сказал Конашенков.

Официальный представитель украинского МИД подтвердил: кроме российских коридоров безопасности иных способов въезда из котлов для сотрудников СМИ или самих украинских военнослужащих нет. В Минобороны считают, что, скрывая реальное положение на фронте, Киев стремится сохранить условия для дальнейшего получения военной и финансовой помощи от Запада.

Ранее президент России Владимир Путин приказал обеспечить беспрепятственный проезд иностранным журналистам в районы, где заблокированы ВСУ. Согласно распоряжению российского лидера, представители зарубежных средств массовой информации должны получить возможность работать в районах городов Красноармейска, Димитрова и Купянска. МО РФ заявило о готовности приостановить боевые действия.