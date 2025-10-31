Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 11:07

Киев препятствует работе журналистов на фронте

Минобороны РФ: Киев не дает журналистам доступа к котлам с остатками ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Киев не дает журналистам въехать к котлам с военнослужащими ВСУ, чтобы скрыть реальное положение дел на фронте, заявил представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. В ведомстве подчеркнули, что власти Украины обманывают общественность и жителей своей страны.

Вчерашнее заявление представителя МИД Украины Георгия Тихого, запрещающего иностранным и украинским СМИ пытаться попасть к находящимся в котлах украинским военнослужащим через освобожденную Россией территорию, стало официальным признанием катастрофичности ситуации для остатков ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске, — сказал Конашенков.

Официальный представитель украинского МИД подтвердил: кроме российских коридоров безопасности иных способов въезда из котлов для сотрудников СМИ или самих украинских военнослужащих нет. В Минобороны считают, что, скрывая реальное положение на фронте, Киев стремится сохранить условия для дальнейшего получения военной и финансовой помощи от Запада.

Ранее президент России Владимир Путин приказал обеспечить беспрепятственный проезд иностранным журналистам в районы, где заблокированы ВСУ. Согласно распоряжению российского лидера, представители зарубежных средств массовой информации должны получить возможность работать в районах городов Красноармейска, Димитрова и Купянска. МО РФ заявило о готовности приостановить боевые действия.

ВСУ
Минобороны РФ
СВО
Купянск
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Моральное омерзение»: Косачев о трансформации «Евровидения»
Полиция провела рейд в притоне снимавших порно стримеров
Золотое кольцо России: путеводитель по главному туристическому маршруту
Шойгу раскрыл, что помогает России закаляться
В Ульяновске закрыли гимназию из-за вспышки инфекции
Родителям дали советы, как привить ребенку любовь к чтению
На Урале умер депутат Букреев
Звезде сериала «Универ» грозит ампутация ноги
ФСБ ликвидировала ячейку отправлявших деньги в Киев сектантов
Российский губернатор стал рэпером
Доллар резко пошел вверх: курсы сегодня, 31 октября, что с евро и юанем
«Гнилье»: депутат о решении ЕС наказать Словакию из-за закона о двух полах
Шойгу предрек Евросоюзу скорую погибель
В Петербурге пенсионера наказали за значок в цветах украинского флага
Пышные, ароматные и румяные — идеальные яблочные оладьи
Готовлю оладьи с творогом — нежнее не бывает
Мантуров назвал главную цель утилизационного сбора в России
Пассажир припрятал премиальные ювелирные украшения в необычном месте
Трампа уличили в одном решении по России после встречи с Си Цзиньпином
Появилось видео последствий удара «Гераней» по Ладыжинской ТЭС на Украине
Дальше
Самое популярное
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели
Общество

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.