30 октября 2025 в 16:30

Путин приказал обеспечить проезд иностранным СМИ в районы блокирования ВСУ

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин приказал обеспечить беспрепятственный проезд иностранным журналистам в районы, где заблокированы ВСУ, сообщили в Министерстве обороны РФ. Согласно распоряжению, представители зарубежных средств массовой информации должны получить возможность работать в районах городов Красноармейск, Димитров и Купянск.

В Минобороны сообщили, что готовы при необходимости прекратить боевые действия на 5–6 часов в данных районах, а также обеспечить коридоры беспрепятственного въезда и выезда групп представителей иностранных СМИ.

Ранее Путин сообщил, что ВСУ в Купянске и Покровске были окружены. Он подчеркнул, что Киев должен решить судьбу загнанных в котел военнослужащих. Президент выразил готовность приостановить боевые действия и допустить в эти районы журналистов.

Перед этим в Минобороны информировали, что российские военные сорвали четыре попытки ВСУ вырваться из окружения у Купянска. Украинские бойцы намеревались переправиться на правый берег Оскола по разрушенным мостам. ВС РФ ликвидировали около 50 военнослужащих сил противника.

