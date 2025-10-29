Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 14:55

Путин порадовал российских бойцов в госпитале новостями из Купянска

Путин заявил об окружении украинской армии в Купянске и Красноармейске

Владимир Путин во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П. В. Мандрыка Владимир Путин во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П. В. Мандрыка Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Подразделения украинской армии в Купянске Харьковской области и Красноармейске (украинское название — Покровск) ДНР оказались окружены, сообщил президент РФ Владимир Путин во время визита в военный госпиталь имени П. В. Мандрыка. Он отметил, что в зоне спецоперации обстановка развивается в пользу российских войск. Выступление главы государства транслирует пресс-служба Кремля.

В двух местах — в городе Купянске и городе Красноармейске — противник оказался блокирован, в окружении, — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что Киев должен решить судьбу окруженных военнослужащих. По его словам, Россия готова приостановить боевые действия и допустить в эти районы журналистов.

Нас беспокоит только одно: чтобы с украинской стороны не было никаких провокаций, — заключил президент.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные сорвали четыре попытки ВСУ вырваться из окружения в районе Купянска. Украинские бойцы намеревались переправиться на правый берег Оскола по разрушенным мостам. ВС РФ ликвидировали около 50 военнослужащих сил противника, а также две бронемашины Humvee.

Владимир Путин
ВС РФ
Купянск
СВО
ВСУ
Покровск
Красноармейск
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Детектив раскрыл, могли ли американцы помочь Усольцевым покинуть Россию
Забудьте о сухости: секрет идеального яблочного пирога
Петербургский театр не пропустил девушку-инвалида на вечернее шоу
В Госдуме уравняли подростков и инвалидов
В России создадут работающие на газе ЦОДы
Путин удивил скоростью запуска ядерного реактора в «Буревестнике»
HR-менеджер рассказала, как адаптироваться к работе с молодым начальником
Огромная собака разодрала лицо и откусила пальцы женщине
«Возможность будет»: Путин рассказал, о ком нужно позаботиться Киеву
Якубович рассказал правду о «романе» с коллегой на «Поле чудес»
Путин приехал в военный госпиталь с иконами-подарками от бойцов СВО
В Копейске увеличилось число жертв взрыва на предприятии
Представитель Газманова ответил на слухи о проблемах со здоровьем у артиста
Депутат оценил возможный запрет на платные места в вузах
Беспроигрышный вариант: салат с баклажанами и помидорами
Натравил ведьму на насильника: на Кубани мужчина мстит за свою сожительницу
Названо условие, при котором Усольцевых объявят в международный розыск
Биофизик раскрыла значение фаз сна для качественного отдыха
Под Магаданом горит Недоразумение
Танкер с российской нефтью совершил странный маневр на пути в Индию
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.