Владимир Путин во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П. В. Мандрыка

Путин порадовал российских бойцов в госпитале новостями из Купянска Путин заявил об окружении украинской армии в Купянске и Красноармейске

Подразделения украинской армии в Купянске Харьковской области и Красноармейске (украинское название — Покровск) ДНР оказались окружены, сообщил президент РФ Владимир Путин во время визита в военный госпиталь имени П. В. Мандрыка. Он отметил, что в зоне спецоперации обстановка развивается в пользу российских войск. Выступление главы государства транслирует пресс-служба Кремля.

В двух местах — в городе Купянске и городе Красноармейске — противник оказался блокирован, в окружении, — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что Киев должен решить судьбу окруженных военнослужащих. По его словам, Россия готова приостановить боевые действия и допустить в эти районы журналистов.

Нас беспокоит только одно: чтобы с украинской стороны не было никаких провокаций, — заключил президент.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные сорвали четыре попытки ВСУ вырваться из окружения в районе Купянска. Украинские бойцы намеревались переправиться на правый берег Оскола по разрушенным мостам. ВС РФ ликвидировали около 50 военнослужащих сил противника, а также две бронемашины Humvee.