«Против дрона нет приема»: генерал Попов о Су-57, F-35 и отставании США

Военная авиация остается одной из самых высокотехнологичных сфер. Опыт СВО показал, что превосходство в воздухе играет ключевую роль в современных конфликтах. Но подходы к использованию этого рода войск постепенно меняются. Заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов рассказал в интервью NEWS.ru, сможет ли ИИ заменить пилотов, когда появятся истребители шестого поколения и почему успехи российской авиации признают даже в США.

Сможет ли ИИ заменить пилотов

— Владимир Александрович, сегодня быстро развиваются беспилотные технологии и искусственный интеллект. Могут ли БПЛА в обозримом будущем заменить пилотируемую авиацию?

— Системы искусственного интеллекта получат развитие. Это особенно касается средств навигации, наведения и управления огнем. Кроме того, через 50 лет по большей части будут использоваться самолеты шестого поколения. В РФ говорят о том, что звено будет состоять из одной пилотируемой и двух-трех беспилотных машин. В то же время у США в планах на один пилотируемый самолет ввести четыре — шесть беспилотных.

Они будут работать в связке, но лидирующая роль в ней все равно останется за пилотируемым самолетом, по крайней мере, в ближайшие полвека. «Живой» интеллект и оперативность человека в принятии решений в экстремальных ситуациях намного выше и изощреннее, чем у машины и ее программного обеспечения.

Пока программа не выполнит всю свою логику, не проведет оценки и сопоставления, она не примет решения. Если ситуация из ряда вон выходящая, то ИИ может уйти в отказ. Человек в любом случае выполнит задачу и найдет единственно верный вариант, даже если он был абсолютно непредсказуем и неочевиден по исходным данным. Никакой искусственный интеллект на такое не способен.

— Но существуют самообучающиеся системы. Могут ли они выйти на первый план?

— Пока мы не можем смоделировать творческое свойство человеческой натуры в программах. Скорее всего, через 100 лет это будет невозможно, так как природа человека не поддается математическому анализу. Я думаю, что даже через век будут использовать экспериментальные исследовательские аппараты, которые будут пилотироваться людьми. На их опыте по аналогии создадут программы для искусственного интеллекта беспилотников.

Владимир Попов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

— Беспилотные такси уже существуют. Почему до сих пор не появились беспилотные самолеты, курсирующие хотя бы по одному маршруту?

— Пилот все равно необходим. Мы знаем, что в США есть «Боинги» с высокой степенью автоматизации. Но они все равно «куролесят», дают сбои в выработке решений в трудных условиях, например, при плохой погоде. Были случаи, когда производитель отзывал часть лайнеров для доработки программного обеспечения из-за таких ошибок. Более того, у них разбилось три самолета, а на четвертом пилоты успели отключить автоматику и вытянуть его из падения вручную. Им также пришлось бороться с системой — ее отключали, а бортовой компьютер заново запускал в ошибочном режиме. После этого «Боинг» с большими финансовыми потерями отозвал данное оборудование и принялся за его совершенствование. Это удар по престижу и убытки от простоя самолетов.

Автоматика — хорошо, но пилот должен иметь возможность контроля, особенно в военной авиации. Конечно, нам никуда не деться от компьютеров. Но в обозримом будущем беспилотное и пилотируемое управление будут использоваться 50 на 50.

Это касается и гражданского сектора. Если вы знаете, что самолет будет вести ИИ, разве вы спокойно купите билет и полетите? Ни один здравомыслящий человек на такое не согласится. Чувство бытового недоверия и инстинкт самосохранения будут превалировать над пониманием возможностей искусственного интеллекта. Пилот-человек имеет право на ошибку, а у программы, созданной многими людьми, вероятность промаха еще выше.

«Против дрона нет приема»

— Насколько эффективно действует пилотируемая авиация против дронов?

— Истребительную авиацию все еще поднимают для отражения массированных налетов БПЛА. Не столь важно, эффективно это или нет — по доктринальным документам так положено. Уставы были написаны в то время, когда еще не было вариантов массового применения беспилотников или крылатых ракет. В СССР в 1980-х мы уже знали возможности «Томагавков» и думали о том, как авиация может им противодействовать. Этот вопрос был решен. Сегодня массовое использование дронов — новая проблема, над которой мы работаем.

Военнослужащий расчета разведывательного БПЛА ‭«Орлан-10» группировки ‭«Центр» ВС РФ запускает беспилотник на Красноармейском направлении СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Когда массово летит всякая «мелочь» типа «Гераней», «Орланов» или квадрокоптеров, а вместе с ними ракеты и планирующие бомбы с разными скоростями и радиолокационной заметностью, любая система противовоздушной обороны будет перегружена. У самолетов ПВО также есть трудности с поражением таких целей.

Например, «Герани» первых модификаций — еще не реактивные — летят со скоростью 200–300 км/ч. Атакующий истребитель, например F-16, — со скоростью 700–800 км/ч. У пилота не хватает времени, чтобы нормально прицелиться. Можно поражать БПЛА ракетами с самонаведением, но такие боеприпасы стоят в пять — десять раз дороже поражаемого дрона. Это экономически невыгодно. Расстреливать тихоходные цели из бортовой пушки мешают скорость, видимость и прочие факторы.

— На Украине заявляют, что переданные им F-16 успешно сбивают «Герани».

— Заявлять для рекламы или пропаганды можно что угодно. Эффект от применения авиации против беспилотников будет в ограниченных секторах или только против конкретных типов БПЛА. На предельно малых высотах авиация почти бесполезна: там опасно маневрировать, дроны малозаметны на фоне земной или водной поверхности. Если они применяют средства радиоэлектронной борьбы, то авиация окажется в критическом состоянии. Пока что против массового дрона нет приема, но его обязательно найдут.

Что не так с американскими F-35

— Сегодня на первый план вышли истребители пятого поколения. У нас это Су-57, у которого были проблемы с двигателем. Они уже решены?

— Двигатель пятого поколения — это модернизированный АЛ-41. Су-57 сейчас летает на переходном — АЛ-37 с поворотными соплами, мы это не скрываем. Ничего страшного в этом нет.

Например, Китай заявляет о наличии трех типов самолетов пятого поколения, но они работают на копиях наших двигателей четвертого. У американцев истребитель пятого поколения — F-35, к которому есть много вопросов.

Владимир Попов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

— Какой истребитель лучше — F-35 или Су-57?

— У нас разные подходы к тому, каким должен быть самолет пятого поколения. При этом еще несколько лет назад американские аналитики признали, что русские пошли правильным путем. F-35 — самый дорогой истребитель в мире. Кроме того, из 1500 выпущенных машин летают и готовы к бою лишь 30%.

— С чем это связано?

— Это самолет ангарного хранения, для которого требуется температура не ниже 12–15 градусов и не выше 25–27. Жара для него — плохо, холод — еще хуже. Вся авионика F-35 завязана на высокую автоматизацию, приоритет ИИ, но это мешает пилоту управлять. У машины большие ограничения по перегрузкам и скоростному режиму.

Кроме того, все не очень хорошо с «невидимостью» истребителя. На F-35 наносят специальное радиопоглощающее покрытие, которое портится со временем и от условий использования. Его приходится смывать и заново наносить — «переодевать» самолет. Обводы корпуса истребителя «заточены» под уменьшение радиозаметности, но это ограничивает его маневренность. Самое интересное — он «невидим» только с передних и некоторых других сочетаний ракурсов. С остальных точек при определенном опыте работы операторов F-35, как обычный самолет, видит любой радар метрового и дециметрового диапазона.

— Почему мы, по словам американцев, пошли верным путем?

— Мы занялись не созданием и тиражированием истребителей пятого поколения, а глубокой модернизацией и развитием четвертого. Мы довели Су-30СМ, Су-35С, Су-34 и МиГ-35 до степени возможностей, сопоставимой с машинами пятого поколения. Американцы признали, что в настоящих условиях это более эффективно. Кроме боевого потенциала, сравнимого с F-22 и F-35, эти самолеты на порядок дешевле. Вся инфраструктура для их производства, обслуживания, а также обучения летчиков у нас уже есть и отработана.

Су-30СМ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Американцы вынуждены нас догонять»

— Почему мы не копируем американские технологии?

— Кто нам даст копировать самые современные авиационные разработки? Главное — у нас разные идеолого-доктринальные подходы. Американцы ставят на первое место у самолетов пятого поколения радиолокационную «невидимость». На второй план уходит боевой потенциал — вооружения и возможности бортового локатора, чтобы пилот за 100 км засек цель, нажал кнопку и ракета ушла, а он занялся другой задачей. Третий по важности фактор для американцев — маневренность.

В России она находится на первом месте. На Западе только говорят о сверхманевренности, а мы ее уже делаем. На втором месте у нас и у них — боевая мощь. Хорошие локаторы, которые видят цель за 120 км и более, ракеты дальнего радиуса действия, позволяющие работать по принципу «выстрелил и забыл».

Только в третью очередь мы говорим о малозаметности, но не о невидимости. Мы обращаем меньше внимания на возможности спецпокрытия самолета и специальные аэродинамические обводы корпуса, рассеивающие радиоволны. На наших самолетах тоже есть спецпокрытие, но нам дороже летные качества, и мы компенсируем недостаток «невидимости» за счет систем радиолокационного противодействия, которые глушат локаторы противника. Тут мы выиграли, опередили американцев, которым приходится догонять нас в этой области.

Читайте также:

Киеву не на что выпускать ракеты, ВПК в агонии: кто украл деньги Запада

Санду объявила РФ главной угрозой: зачем Кишиневу идти на прямой конфликт

«Фосфорный ад». ВСУ применяют запрещенные боеприпасы: почему мир молчит