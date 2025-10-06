Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 22:00

«Фосфорный ад». ВСУ применяют запрещенные боеприпасы: почему мир молчит

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Украинские военные применяют фосфорные боеприпасы на Красноармейском направлении, сообщили бойцы ВС РФ. Использование такого оружия запрещено международным правом, однако ВСУ это не останавливает: они активно используют белый фосфор и на других участках СВО. Москва не раз пыталась привлечь внимание к военным преступлениям Киева, но реакции мирового сообщества не последовало. Как России придется отвечать на угрозу — в материале NEWS.ru.

Что известно о применении фосфорных боеприпасов ВСУ

Военнослужащий подразделения Южного военного округа с позывным Байкал сообщил, что был свидетелем применения фосфорных боеприпасов украинскими подразделениями на Красноармейском направлении в Донбассе.

«Не очень приятно. Я, к счастью, не попал под них, но наблюдал эту картину. На тебя сыплются просто огоньки, искры, все горит. Противник, если заметил какое-то движение, но не видит, где ты, начинает просто все сжигать вокруг», — пояснил боец. Министерство обороны России не комментировало эти сведения.

Украинских военных и ранее уличали в использовании белого фосфора. Так, в апреле 2025 года военнослужащий 60-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ с позывным Киндер сообщил, что ВСУ на протяжении двух месяцев активно применяли запрещенные боеприпасы против наступающих российских войск. За день они могли атаковать российские позиции с использованием 30–40 таких снарядов. Под аналогичные атаки попадали и мирные жители Белгородской области.

Почему ВСУ нарушают конвенции

Международное гуманитарное право ограничивает использование боеприпасов с белым фосфором. К таким ограничительным актам относятся в том числе Дополнительные протоколы 1977 года к Женевской конвенции о защите жертв войны 1949 года.

Белый фосфор представляет собой химическое воскообразное твердое вещество, которое моментально воспламеняется при контакте с кислородом. После возгорания его крайне трудно потушить, при этом оно прилипает к поверхностям, например к коже или одежде. Вещество опасно для здоровья человека независимо от того, каким именно путем воздействует на организм. Оно может как вызывать глубокие и сильные ожоги при непосредственном контакте с телом, так и поражать глаза и дыхательные пути в процессе горения.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Военный эксперт редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в беседе с NEWS.ru отметил, что ВСУ также могут использовать пирогелевые смеси, которые проще в эксплуатации и в разы эффективнее белого фосфора.

«То, что в обиходе часто называют белым фосфором, на самом деле является общим названием для различных зажигательных смесей, которые входят в состав артиллерийских снарядов и некоторых видов ракетного вооружения. Это все, что предназначено для зажигания и поджигания. Одна такая пирогелевая смесь при попадании на поверхность может создать температуру от 2000 до 4000 градусов. Соответственно, если она попадет, например, на броню танка, то способна ее прожечь», — пояснил Леонков.

Почему мир игнорирует преступления ВСУ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в декабре прошлого года заявила, что у Москвы есть неопровержимые доказательства применения запрещенного оружия Украиной. По словам дипломата, это говорит как о наличии у Киева неутилизированного химоружия, так и о его возможностях синтезировать высокотоксичные отравляющие вещества.

Военный эксперт доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев в разговоре с NEWS.ru обратил внимание, что Москва неоднократно фиксировала случаи применения запрещенного оружия ВСУ. Эта тема поднимается с самого начала СВО, и России следует и дальше публично заявлять о преступлениях украинской армии.

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

«Поскольку это негуманное оружие, то нужны дипломатические усилия, чтобы остановить его применение. Надо привлекать к ответственности тех, кто виновен в преступлениях такого рода. Нельзя молчать: надо настаивать на проведении специального заседания в Совете Безопасности ООН. Нашему Следственному комитету необходимо завести уголовное дело», — сказал Перенджиев.

Однако независимый военный эксперт Александр Храмчихин в беседе с NEWS.ru усомнился в том, что дипломатия поможет наказать ВСУ за нарушение норм международного права.

«Запад не примет никаких доказательств, не будет никакой реакции, а Киев все будет отрицать», — посчитал эксперт.

По мнению Леонкова, в этих условиях у российских войск всего два выхода.

«Первое — сбивать носители зажигательной смеси. Наши системы ПВО способны в том числе перехватывать снаряды. А второе и самое главное — это уничтожать источники, откуда все это прилетает. Речь идет о военной технике, которая использует эти снаряды и ракеты, и складах, где у противника есть такие боеприпасы», — заключил Леонков.

Читайте также:

«Своих же под убой»: бригады ВСУ сдают войскам РФ координаты друг друга

Это бунт: Залужный открыто признал позор Зеленского под Курском — прозрел?

Европа готовится к фашизму: зачем фон дер Ляйен «министерство правды»

СВО
атаки ВСУ
химоружие
Мария Захарова
Павел Воробьев
П. Воробьев
Елена Васильченко
Е. Васильченко
Дмитрий Горин
Д. Горин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Без права на ошибку»: Миронов рассказал о работе с Путиным в 90-х
Еще один НДС: какие товары хотят им обложить, размер ставки, сроки введения
Лукашенко остановил рост цен в Белоруссии
На Украине запустили секретную сеть аккумуляторов для электросетей
Пожилой мужчина пострадал от удара ВСУ в ДНР
Проще приготовить, чем выговорить: рецепт шотландского рамбледетампса
Стало известно, кто возглавит рабочую группу по защите семей в России
Кобахидзе раскрыл, на что была готова Зурабишвили при успехе штурма
ЕС готовит санкционный удар по цифровому активу России
Слуцкий рассказал, каким редким качеством обладает Путин
«Фосфорный ад». ВСУ применяют запрещенные боеприпасы: почему мир молчит
В российском городе продают приморский санаторий по цене квартиры в Москве
Уходящий премьер Франции отказался возвращаться на пост
В Грузии развернули операцию по поимке участников штурма дворца президента
На всех направлениях СВО появился дрон, облегчающий работу связистов
Избившему собаку-инвалида мужчине грозит до трех лет тюрьмы
На Украине объявили о размещении военного производства в стране ЕС
Врач рассказала о перспективах открытия нобелевских лауреатов 2025 года
Как кошки лечат людей: научные доказательства и механизмы
Подросток чуть не лишился возможности ходить из-за аварии на самокате
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Живая изгородь за сезон: сажаешь семена в октябре — летом вырастает плотная стена
Общество

Живая изгородь за сезон: сажаешь семена в октябре — летом вырастает плотная стена

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.