«Фосфорный ад». ВСУ применяют запрещенные боеприпасы: почему мир молчит

Украинские военные применяют фосфорные боеприпасы на Красноармейском направлении, сообщили бойцы ВС РФ. Использование такого оружия запрещено международным правом, однако ВСУ это не останавливает: они активно используют белый фосфор и на других участках СВО. Москва не раз пыталась привлечь внимание к военным преступлениям Киева, но реакции мирового сообщества не последовало. Как России придется отвечать на угрозу — в материале NEWS.ru.

Что известно о применении фосфорных боеприпасов ВСУ

Военнослужащий подразделения Южного военного округа с позывным Байкал сообщил, что был свидетелем применения фосфорных боеприпасов украинскими подразделениями на Красноармейском направлении в Донбассе.

«Не очень приятно. Я, к счастью, не попал под них, но наблюдал эту картину. На тебя сыплются просто огоньки, искры, все горит. Противник, если заметил какое-то движение, но не видит, где ты, начинает просто все сжигать вокруг», — пояснил боец. Министерство обороны России не комментировало эти сведения.

Украинских военных и ранее уличали в использовании белого фосфора. Так, в апреле 2025 года военнослужащий 60-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ с позывным Киндер сообщил, что ВСУ на протяжении двух месяцев активно применяли запрещенные боеприпасы против наступающих российских войск. За день они могли атаковать российские позиции с использованием 30–40 таких снарядов. Под аналогичные атаки попадали и мирные жители Белгородской области.

Почему ВСУ нарушают конвенции

Международное гуманитарное право ограничивает использование боеприпасов с белым фосфором. К таким ограничительным актам относятся в том числе Дополнительные протоколы 1977 года к Женевской конвенции о защите жертв войны 1949 года.

Белый фосфор представляет собой химическое воскообразное твердое вещество, которое моментально воспламеняется при контакте с кислородом. После возгорания его крайне трудно потушить, при этом оно прилипает к поверхностям, например к коже или одежде. Вещество опасно для здоровья человека независимо от того, каким именно путем воздействует на организм. Оно может как вызывать глубокие и сильные ожоги при непосредственном контакте с телом, так и поражать глаза и дыхательные пути в процессе горения.

Военный эксперт редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в беседе с NEWS.ru отметил, что ВСУ также могут использовать пирогелевые смеси, которые проще в эксплуатации и в разы эффективнее белого фосфора.

«То, что в обиходе часто называют белым фосфором, на самом деле является общим названием для различных зажигательных смесей, которые входят в состав артиллерийских снарядов и некоторых видов ракетного вооружения. Это все, что предназначено для зажигания и поджигания. Одна такая пирогелевая смесь при попадании на поверхность может создать температуру от 2000 до 4000 градусов. Соответственно, если она попадет, например, на броню танка, то способна ее прожечь», — пояснил Леонков.

Почему мир игнорирует преступления ВСУ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в декабре прошлого года заявила, что у Москвы есть неопровержимые доказательства применения запрещенного оружия Украиной. По словам дипломата, это говорит как о наличии у Киева неутилизированного химоружия, так и о его возможностях синтезировать высокотоксичные отравляющие вещества.

Военный эксперт доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев в разговоре с NEWS.ru обратил внимание, что Москва неоднократно фиксировала случаи применения запрещенного оружия ВСУ. Эта тема поднимается с самого начала СВО, и России следует и дальше публично заявлять о преступлениях украинской армии.

«Поскольку это негуманное оружие, то нужны дипломатические усилия, чтобы остановить его применение. Надо привлекать к ответственности тех, кто виновен в преступлениях такого рода. Нельзя молчать: надо настаивать на проведении специального заседания в Совете Безопасности ООН. Нашему Следственному комитету необходимо завести уголовное дело», — сказал Перенджиев.

Однако независимый военный эксперт Александр Храмчихин в беседе с NEWS.ru усомнился в том, что дипломатия поможет наказать ВСУ за нарушение норм международного права.

«Запад не примет никаких доказательств, не будет никакой реакции, а Киев все будет отрицать», — посчитал эксперт.

По мнению Леонкова, в этих условиях у российских войск всего два выхода.

«Первое — сбивать носители зажигательной смеси. Наши системы ПВО способны в том числе перехватывать снаряды. А второе и самое главное — это уничтожать источники, откуда все это прилетает. Речь идет о военной технике, которая использует эти снаряды и ракеты, и складах, где у противника есть такие боеприпасы», — заключил Леонков.

