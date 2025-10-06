Вооруженные силы Украины применяют запрещенные фосфорные боеприпасы на Красноармейском направлении, заявил боец российской группировки войск «Центр» с позывным Байкал. По его словам, которые приводит РИА Новости, украинские военные начинают «сжигать все вокруг», если не видят, где прячутся солдаты ВС России, но при этом заметили их движение.

Был случай, когда на нас сбрасывали фосфорные боеприпасы. Не очень приятно. Я, к счастью, не попал под них, но наблюдал эту картину. На тебя сыплются просто огоньки, искры, и все горит. Противник, если заметил какое-то движение, но не видит, где ты, начинает просто все сжигать вокруг, — поделился Байкал.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал, что российские военные практически вытеснили украинские силы из села Чунышино юго-восточнее Красноармейска. По его словам, в настоящее время проводятся зачистки остаточных очагов сопротивления противника на территории населенного пункта. Российское оборонное ведомство данную информацию не комментировало.