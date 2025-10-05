Российские военные практически вытеснили украинские силы из села Чунышино юго-восточнее Красноармейска, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский ТАСС. По его словам, в настоящее время проводятся зачистки остаточных очагов сопротивления противника на территории населенного пункта. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Наши штурмовые группы практически выбили вооруженные формирования Украины из Чунышина под Красноармейском. Сейчас идет зачистка точечных очагов присутствия противника в населенном пункте, — сказал советник главы ДНР.

Ранее источник в российских силовых структурах сообщил о продвижении Вооруженных сил РФ в Волчанске, связав этот факт с решением президента Украины Владимира Зеленского не присваивать населенному пункту звание города-героя. Представитель ведомства отметил, что местные жители регулярно выражают в социальных сетях недоумение по поводу отсутствия данного статуса у Волчанска, в отличие от Сум и Тростянца.

Кроме того, источник в российских силовых структурах сообщил о поражении позиций РСЗО HIMARS Вооруженных сил Украины под Харьковом российскими беспилотниками «Герань-2». По его информации, также была уничтожена военная техника, включая транспортно-заряжающую машину, и личный состав численностью до взвода.