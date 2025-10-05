Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
05 октября 2025 в 09:52

В ДНР раскрыли успехи ВС России вблизи Красноармейска

Кимаковский: ВСУ практически выбиты из Чунышино

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российские военные практически вытеснили украинские силы из села Чунышино юго-восточнее Красноармейска, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский ТАСС. По его словам, в настоящее время проводятся зачистки остаточных очагов сопротивления противника на территории населенного пункта. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Наши штурмовые группы практически выбили вооруженные формирования Украины из Чунышина под Красноармейском. Сейчас идет зачистка точечных очагов присутствия противника в населенном пункте, — сказал советник главы ДНР.

Ранее источник в российских силовых структурах сообщил о продвижении Вооруженных сил РФ в Волчанске, связав этот факт с решением президента Украины Владимира Зеленского не присваивать населенному пункту звание города-героя. Представитель ведомства отметил, что местные жители регулярно выражают в социальных сетях недоумение по поводу отсутствия данного статуса у Волчанска, в отличие от Сум и Тростянца.

Кроме того, источник в российских силовых структурах сообщил о поражении позиций РСЗО HIMARS Вооруженных сил Украины под Харьковом российскими беспилотниками «Герань-2». По его информации, также была уничтожена военная техника, включая транспортно-заряжающую машину, и личный состав численностью до взвода.

Красноармейск
ДНР
Игорь Кимаковский
ВС РФ
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам озвучили ранние симптомы проблем с печенью
Полчища жуков-вонючек атаковали российский регион
Свыше 150 тыс. человек эвакуируют из-за стихийного бедствия
Польские зразы из картофеля: секреты приготовления с грибами
В России изменят сроки предоставления квитанций за услуги ЖКХ
Воздушная шведская булочка семла: как облако из сливок и миндаля
Забудьте о селедке под шубой! Этот шведский салат в 100 раз лучше
Обычная тушеная капуста отдыхает! Этот польский рецепт — небо и земля!
Забудьте о булочках с маком! Этот польский рулет изменит вашу жизнь
В Чернигове энергетический объект получил серьезные повреждения
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 5 октября 2025 года
Французский салат нисуаз за 20 минут: быстрый рецепт вкусного обеда
Во Львове зафиксирована одна из крупнейших атак
Бывший аналитик ЦРУ объяснил, почему ВСУ не получат ракеты Tomahawk
В ДНР раскрыли успехи ВС России вблизи Красноармейска
Польское печенье «Мазурка»: классика национальной кухни своими руками
Огонь охватил индустриальный парк Sparrow во Львове
«Головная боль»: озвучены последствия победы ANO на выборах в Чехии для ЕС
Илон Маск объявил сроки запуска своей версии «Википедии»
Названы способы защиты детей от мошенников
Дальше
Самое популярное
Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!
Общество

Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!

Обалденная свекольная икра с яблоками. Идеальная намазка для бутербродов! Вкусно к картошечке и мясу
Общество

Обалденная свекольная икра с яблоками. Идеальная намазка для бутербродов! Вкусно к картошечке и мясу

Кочерыжки от пекинки не выкидываю — готовлю закуску по-азиатски: лучше корейской моркови
Общество

Кочерыжки от пекинки не выкидываю — готовлю закуску по-азиатски: лучше корейской моркови

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.