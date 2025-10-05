Российские БПЛА «Герань-2» поразили позиции РСЗО HIMARS ВСУ под Харьковом, пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. По его данным, ВС РФ также ликвидировали военную технику, в том числе транспортно-заряжающую машину, и до взвода личного состава.

На Харьковском направлении в районе населенного пункта Средний Бурлук ударами БПЛА «Герань-2» поражены позиции РСЗО HIMARS ВСУ, — отметил источник.

Ранее западные аналитики заявили, что Вооруженные силы Украины в Донбассе не справляются с российскими операторами беспилотников, обладающими передовыми технологиями. Ключевую роль в ударах играет элитное подразделение «Рубикон», и оно является «злейшим врагом» ВСУ. Специалисты этого подразделения, как отмечают аналитики, успешно участвуют в воздушной блокаде.

Между тем первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев заявил, что на поле боя, как правило, следует уничтожать в первую очередь то, что может нанести тебе наибольший урон. По его словам, в последнее время такой силой является украинская беспилотная отрасль. Однако парламентарий подчеркнул, что к данному вопросу необходимо подходить комплексно.