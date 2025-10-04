Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
04 октября 2025 в 18:31

В США назвали «злейшего врага» ВСУ в Донбассе

WSJ: подразделение «Рубикон» является злейшим врагом ВСУ в Донбассе

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Вооруженные силы Украины в Донбассе не справляются с российскими операторами беспилотников, обладающими передовыми технологиями, пишет The Wall Street Journal. Ключевую роль в ударах играет элитное подразделение «Рубикон», и оно является «злейшим врагом» ВСУ, сказано в статье.

Злейший враг украинцев под Донецком — центр передовых беспилотных технологий «Рубикон», — сказано в статье.

Специалисты этого подразделения, как отмечают аналитики, успешно участвуют в воздушной блокаде. Они перехватывают движение по основным шоссе и за одну ночь могут уничтожить десятки грузовиков ВСУ.

Эффективность «Рубикона» позволяет российской армии лишать противника припасов и подкрепления. Подразделение активно использует новейшие средства радиоэлектронной борьбы и дроны-камикадзе.

Ранее российские военнослужащие атаковали позиции ВСУ в ДНР по коллекторной сети. Как сообщил командир подразделения ЮВО с позывным Тихий, украинские бойцы пытались остановить продвижение датчиками движения, но были выбиты с позиций.

До этого командир спецгруппы «Ахмата» с позывным Аид сообщал, что участвовавшие в операции «Поток» бойцы получили информацию по своей задаче всего за четыре часа до выдвижения. По его словам, операция проходила в условиях полной секретности, что позволило ударной группе внезапно зайти в тыл украинских сил по газопроводу.

ВС РФ
Донбасс
ВСУ
СВО
БПЛА
дроны
