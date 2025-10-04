Российские бойцы провернули операцию «Труба 2.0» в ДНР в режиме хардкора Боец Тихий: ВС России подкрались к ВСУ по трубе, несмотря на датчики движения

Российские военнослужащие атаковали позиции ВСУ в ДНР по коллекторной сети, сообщил РИА Новости командир подразделения ЮВО с позывным Тихий. По его словам, украинские бойцы пытались остановить продвижение датчиками движения, но был выбит.

Там была сеть коллекторов, трубы. Мы передвигались внутри труб. Противник скидывал по нашему маршруту в эти трубы разрывы, маячки, датчики движения, — объяснил Тихий.

Военный уточнил, что подразделение также использовало лесополосы для передвижения и смогло выбить противника с укреплённых позиций. Скрытное передвижение позволило минимизировать потери личного состава, добавил он.

Операция «Труба», также известная как «Поток», — это выход российских военных в тыл ВСУ в Курской области через газовую трубу магистрального газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. Военные начали движение 8 марта 2025 года и шли по трубе четыре дня, чтобы выйти на позиции противника.

Командир спецгруппы с позывным Аид «Ахмата» сообщал, что участвовавшие в операции «Поток» бойцы получили информацию по своей задаче всего за четыре часа до выдвижения. По его словам, операция проходила в условиях полной секретности, что позволило ударной группе внезапно зайти в тыл украинских сил по газопроводу.