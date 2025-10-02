«Своих же под убой»: бригады ВСУ сдают войскам РФ координаты друг друга

Военнослужащие 114-й бригады теробороны ВСУ передали российским войскам координаты для удара по переброшенным недавно в Купянск частям 15-й бригады оперативного назначения «Кара-Даг» тех же ВСУ. «Кара-Даг» известна как подразделение националистов, которое используют как заградотряд. Станут ли такие наводки тенденцией, как Россия может в этом помочь и насколько сильна в украинской армии вражда между мобилизованными и националистами — в материале NEWS.ru.

Как военнослужащие ВСУ помогли ВС РФ у Купянска

Украинские солдаты при помощи дрона передали российским войскам координаты для удара по переброшенным недавно в Купянск военнослужащим 15-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины «Кара-Даг», сообщили ТАСС в силовых структурах РФ. После проверки данных цель была ликвидирована бомбовым ударом. По словам источника, под удар также попали военнослужащие 19-го центра специального назначения ВСУ.

«В Купянске солдаты 114-й бригады ВСУ при помощи дрона передали нашим военнослужащим координаты точек, где расположен личный состав 15-й бригады оперативного назначения ВСУ. По имеющейся информации, одна из задач этого подразделения была заградительная для тех, кто пытался отступить», — пояснил источник ТАСС.

Минобороны РФ эти сведения не комментировало.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Чем известна бригада Нацгвардии Украины «Кара-Даг»

В украинских соцсетях отмечают, что части бригады «Кара-Даг» укомплектованы в основном идеологически мотивированными националистами, которые при этом не спешат участвовать в боях на передовой, а предпочитают выполнять роль заградотрядов — расстреливая тех солдат ВСУ, которые не хотят воевать. Поэтому случившееся считают вполне закономерным и даже отмечают, что такое поведение обычных бойцов ВСУ по отношению к националистам принимает характер тенденции.

Такая вражда действительно может стать тенденцией на Украине, сказал NEWS.ru депутат Госдумы, политический консультант Анатолий Вассерман.

«По мере того, как все большая часть вооруженных сил Украины погибает естественным образом, ужесточаются методы затаскивания людей на убой. И, соответственно, растет неприятие того, что с ними делают. Поэтому, скорее всего, такие случаи будут учащаться», — сказал Вассерман.

То, что в ВСУ не любят националистов, это не секрет, заявил военный эксперт, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.

«Мы знаем, что большинство мобилизованных берут именно из пророссийских регионов — Одессы, Днепропетровска, Харькова. Там всегда были сильны пророссийские настроения. В Одессе особенно: это русский город исторически, и все помнят кровавые события там, когда был сожжен Дом профсоюзов. А с учетом колоссальных цифр тех, кто бежит из ВСУ с фронта, и при этом скрывается успешно, и многочисленных случаев насильственной „бусификации“, мы можем делать предположения, что моральный дух в Вооруженных силах Украины очень невысокий. И, конечно, власти пытаются каким-то образом если не поднять его, то хотя бы силой заставить людей воевать. Вот для этого сегодня очень пригодны националистические отряды. И, конечно, их роль вызывает недовольство и прямую ненависть среди людей из регионов, никогда не бывших „западэнскими“», — пояснил Козюлин.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Однако, по его мнению, учитывая репрессивный характер украинских властей и командования ВСУ, вряд ли они дадут развиться такой тенденции, поэтому «случаи раскрытия мобилизованными позиций националистов надо приветствовать, но не надеяться на них, а продолжать планомерный разгром всех частей ВСУ».

«Я думаю, российским военным не стоит сейчас ожидать, что это как-то будет приобретать массовое явление. Пока это реально не стало массовым, думаю, нам не стоит рассчитывать на подобные подарки, а надо выполнять свою боевую работу», — сказал Козюлин.

В то же время источники в пророссийском подполье сообщают, что таких случаев становится все больше и со временем можно надеяться на формирование тенденции.

Может ли Россия способствовать распространению такой тенденции в ВСУ

Сейчас прямые призывы сдавать националистов не сработают в украинском обществе и в среде ВСУ, уверен Вассерман.

«Вряд ли мы можем действительно агитировать в духе „сдавайте своих“. Понятно, что для русского большинства граждан Украины террористы, захватившие там власть, никоим образом не свои, но тем не менее такая агитация может заставить людей думать, что они действительно кого-то предают, а не стремятся сократить срок боевых действий. По сути у большинства населения Украины сейчас главная цель даже не отомстить тем, кто их тащит на убой, а скорее добиться, чтобы весь этот кошмар для них поскорее закончился. Поэтому я не думаю, что мы можем эффективно агитировать за такое поведение», — пояснил Вассерман.

По его мнению, может иметь успех пропаганда на разъединение ВСУ и националистов.

