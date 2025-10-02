Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 октября 2025 в 16:36

Отданные на убой «своими» украинские бойцы сдались в плен в Купянске

В Купянске в плен сдались военнослужащие бригады «Кара-Даг» ВСУ

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Группа военнослужащих 15-й бригады оперативного назначения «Кара-Даг» ВСУ сдалась в плен в Купянске, сообщили в силовых структурах РФ. По словам источника, которые приводит ТАСС, до этого по месту их дислокации российскими войсками был нанесен авиаудар. В МО РФ данную информацию пока не комментировали.

В Купянске в плен сдались трое военнослужащих бригады «Кара-Даг». Они сдались в плен при зачистке вблизи одного из опорных пунктов, по которому был нанесен авиаудар, — отметил источник.

Ранее сообщалось, что украинские солдаты посредством дрона передали российским войскам координаты для удара по переброшенным недавно в Купянск военнослужащим 15-й бригады оперативного назначения «Кара-Даг» ВСУ. После проверки поступившего сообщения цель была ликвидирована авиационными бомбами. По словам источника, под удар также попали военнослужащие 19-го центра специального назначения.

Также военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВСУ в сентябре потеряли в противостояниях у ЛНР почти 17,5 тыс. солдат и наемников. По его словам, российские солдаты за указанный месяц освободили восемь поселений в Донецкой Народной Республике и Сумской области.

Купянск
ВСУ
плен
авиаудары
