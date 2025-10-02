Клуб «Валдай»
02 октября 2025 в 17:30

Военэксперт объяснил вражду внутри ВСУ

Военэксперт Козюлин: мобилизованные из Восточной Украины ненавидят националистов

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Мобилизованные из восточных и центральных районов Украины враждебно относятся к националистам внутри ВСУ, рассказал NEWS.ru заведующий центром военно-политических исследований Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин. По его словам, это происходит, в том числе, из-за неприятия людьми насильственной мобилизации.

Мы знаем, что большинство мобилизованных берут именно из пророссийских регионов, — из Одессы, из Днепропетровска, Харькова. Там всегда были сильны пророссийские настроения. В Одессе особенно: это русский город исторически, — сказал Козюлин.

Он отметил, что с учетом колоссального числа тех, кто бежит из ВСУ с фронта, и при этом скрывается успешно, можно делать предположения, что моральный дух в ВСУ очень невысокий.

Конечно, власти пытаются каким-то образом, если не поднять его, то хотя бы силой заставить людей воевать. Вот для этого сегодня очень пригодны националистические заградотряды. И, конечно, их роль вызывает недовольство и прямую ненависть среди людей из регионов, никогда не бывших «западэнскими», — пояснил Козюлин.

Ранее сообщалось, что украинские солдаты с помощью дрона передали российским войскам координаты для удара по переброшенным недавно в Купянск военнослужащим 15-й бригады оперативного назначения «Кара-Даг» ВСУ, которая укомплектована преимущественно националистами.

СВО
ВСУ
потери ВСУ
Купянск
Павел Воробьев
П. Воробьев
