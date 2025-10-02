Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 октября 2025 в 18:24

В Госдуме спрогнозировали рост вражды и конфликтов внутри ВСУ

Депутат Вассерман: вражда и конфликты внутри ВСУ скоро станут нормой

Анатолий Вассерман Анатолий Вассерман Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вражда между насильно мобилизованными и идейными националистами внутри ВСУ может стать нормой, приводящей к «подставам» частей националистов под удары ВС РФ, сказал NEWS.ru депутат Госдумы, политический консультант Анатолий Вассерман. По его словам, это обусловлено негативной реакцией населения на методы насильственной мобилизации на Украине.

Такая вражда действительно может стать тенденцией на Украине. По мере того, как все большая часть вооруженных сил Украины погибает естественным образом, ужесточаются методы затаскивания людей на убой. И, соответственно, растет неприятие того, что с ними делают. Поэтому, скорее всего, такие случаи, когда мобилизованные сдают россиянам данные о позициях националистов, будут учащаться, — сказал Вассерман.

Ранее сообщалось, что украинские солдаты с помощью дрона передали российским войскам координаты для удара по переброшенным недавно в Купянск военнослужащим 15-й бригады оперативного назначения «Кара-Даг» ВСУ, которая укомплектована преимущественно националистами.

Также стало известно, что подразделения ВСУ за последние трое суток усилили контратаки у Константиновки в ДНР. Как объяснил военный эксперт Андрей Марочко, так они хотят замедлить продвижение российских сил.

До этого стало известно о ликвидации штурмовиков ВСУ, участвовавших в нападении на Курскую область. По словам источника, их обнаружили и ликвидировали в Сумской области.

