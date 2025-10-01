Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 09:39

Стало известно о ликвидации напавших на Курскую область штурмовиков ВСУ

Под Сумами обнаружили и уничтожили участников атаки ВСУ на Курскую область

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Штурмовые группы 225-го полка ВСУ и 158-й бригады ВСУ были обнаружены и ликвидированы в Сумской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах. По его данным, таким образом их попытки контратаковать потерпели крах. Уточнялось, что штурмовики 225-го полка ВСУ принимали участие в нападении на Курскую область.

Противник попытался дважды контратаковать в районах Константиновки и Андреевки. Штурмовые группы 225-го отдельного штурмового полка и 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ заблаговременно вскрыты разведкой и уничтожены комплексным огневым поражением, — отметил он.

Также стало известно, что подразделения ВСУ за последние трое суток усилили контратаки у Константиновки в ДНР. Как объяснил военный эксперт Андрей Марочко, так они хотят замедлить продвижение российских сил.

Ранее сообщалось, что разведчики группировки «Восток» перехватили радиопереговоры ВСУ об уничтожении дружеским огнем группы пехоты, отказавшейся выполнять приказ командира. Как передает Минобороны РФ, им приказали просочиться в село Александроград на границе ДНР и Днепропетровской области и повесить там украинский флаг. По данным ведомства, группа «отказников» хотела покинуть занятые позиции, однако вскоре была полностью ликвидирована.

штурмовики
Курская область
ликвидация
ВСУ
