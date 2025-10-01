Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 07:46

Разведчики перехватили радиопереговоры ВСУ о ликвидации «своих»

Разведчики перехватили радиопереговоры о ликвидации группы ВСУ дружеским огнем

ВС Украины ВС Украины Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

Разведчики группировки «Восток» перехватили радиопереговоры ВСУ об уничтожении дружеским огнем группы пехоты, отказавшейся выполнять приказ командира, сообщили в Минобороны РФ. В частности, им приказали просочиться в село Александроград на границе Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области и повесить там украинский флаг. По данным ведомства, которые приводит РИА Новости, группа «отказников» хотела покинуть занятые позиции, однако вскоре была полностью ликвидирована.

Разведчики группировки войск «Восток» перехватили радиопереговоры противника об уничтожении группы ВСУ своими же. Из расшифровки перехвата стало понятно, что пехота противника отказалась выполнять приказ нового командира, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Курской области прошли испытания первой отечественной лазерной установки для дистанционного разминирования. Устройство способно с расстояния 50–100 метров прожигать металлические корпуса мин и снарядов лазерным лучом. Также технология особенно актуальна для очистки недавних полей сражений.

