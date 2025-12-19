Военным дали неожиданный совет на случай незаконных приказов

Юридический консультант Объединенного комитета начальников штабов США Эрик Уидмар рекомендовал американским военным подавать в отставку, если они получат незаконный приказ. Этот совет, как сообщает CNN, был дан в приватной беседе после публичных призывов конгрессменов-демократов к армии не подчиняться противозаконным распоряжениям.

На вопрос генерала Кейна о том, как должен поступить военный, сомневающийся в законности приказа, юрконсультант предложил четкий алгоритм. Первым шагом должна стать консультация с личным адвокатом для правовой оценки ситуации.

Попросите об отставке и воздержитесь от отставки в знак протеста, которая может быть расценена как политический жест... Таков был совет Эрика Уидмара, юрконсультанта объединенного комитета начальников штабов, председателю Объединенного комитета начальников штабов США генералу Дэну Кейну, — сообщили на канале.

Если же правовые сомнения не исчезнут, военнослужащему следует рассмотреть вариант подачи прошения об отставке. При этом Уидмар подчеркнул важность избегать громких заявлений, которые могут быть расценены как политический протест, чтобы решение оставалось в правовом, а не публичном поле.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что неповиновение президенту страны не является нормальным. По его словам, конгрессмен от демократов Марк Келли поступил неправильно. Речь идет о призыве военных не исполнять приказы Белого дома в том случае, если они противоречат закону.