«Везде огребут!» Киев грозит «контрнаступом»: откуда оружие, как ответит РФ

Трампу доложили о планах масштабного наступления ВСУ в зоне СВО, пишут западные СМИ. Для этого Киеву потребуются американские разведданные, кроме того, Зеленский просит у США больше дальнобойных ракет. Есть ли признаки подготовки Украиной наступления, когда и на каком направлении это может произойти и могут ли ВСУ рассчитывать на успех — в материале NEWS.ru.

Что сообщили Трампу о контрнаступлении ВСУ

Американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на два источника в администрации президента США сообщила, что Дональда Трампа проинформировали о планирующемся контрнаступлении ВСУ в зоне СВО.

По данным издания, перед встречей с украинским коллегой Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН Трамп пообщался с рядом высокопоставленных американских чиновников, в том числе со спецпосланником по Украине Китом Келлогом и новым постпредом США при ООН Майклом Уолтцем. Они рассказали американскому лидеру о текущей обстановке в зоне СВО, а также сообщили о готовящемся украинском наступлении. При этом Келлог и Уолтц подчеркнули, что наступательная операция ВСУ потребует поддержки американской разведки.

Ранее СМИ уже отмечали изменения в риторике Трампа: если прежде он говорил, что у Зеленского нет нужных карт для победы, то теперь заявляет, что у Киева есть возможность вернуть все утраченные территории при поддержке ЕС и, «может быть, даже пойти дальше». На это обратил внимание и президент Финляндии Александр Стубб, заявивший, что Белый дом отказался от политики «пряника» в отношении РФ и взялся «за кнут». В то же время Зеленский анонсировал поставки ВСУ оружия из США, в том числе дальнобойного, на $90 млрд (7,5 трлн рублей).

Есть ли признаки подготовки наступления ВСУ

Заявления Зеленского о будущем наступлении говорят о его «крайней некомпетентности», отметил в беседе с NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец.

«С точки зрения военного профессионала говорить о направлениях, сроках и численности войск для наступления — это признак крайней некомпетентности. Однако Зеленский делает это уже во второй раз. Вспомните провал предыдущего наступления, так называемые зубы дракона, когда украинская армия понесла значительные потери. Теперь же анонсируется второе наступление, и мы видим концентрацию украинских войск на нескольких направлениях», — сказал эксперт.

Владимир Зеленский Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

При этом он отметил, что российская разведка заметила концентрацию сил, которая может указывать на подготовку наступления ВСУ.

«Наша разведка фиксирует стягивание войск на Запорожско-Херсонском (южном) направлении. Кроме того, вызывают настороженность доклады о переброске войск, включая батальоны спецназа ГУР и СБУ, в Черниговскую и Сумскую области. Эти два направления по ряду признаков могут указывать на подготовку там врага к наступлению», — пояснил Баранец.

В свою очередь редактор журнала «Арсенал Отечества» военный эксперт Алексей Леонков заверил NEWS.ru, что у ВСУ сейчас в принципе нет возможностей для организации масштабного наступления.

«Про контрнаступление в этом году я уже, наверное, раз четвертый слышу — что готовятся наступать, собрали бригады, подтянули резервы, оснастили военной техникой… Но проходит время, а „контрнаступа“ нет. Разве что есть попытки прорвать нашу линию обороны ротными тактическими группами, которые очень быстро заканчиваются в течение боя. Главная проблема в том, что организовать масштабное контрнаступление Украина не может. Нет у нее столько подготовленного личного состава и нет достаточного количества технических средств, артиллерии, систем залпового огня, тяжелой бронетехники. А это именно то, что нужно для прорыва на земле», — сказал Леонков.

Каким образом могут «наступать» ВСУ

На максимуме возможностей ВСУ были летом 2023 года, при попытке «контрнаступа» в Запорожье, а также сумели напрячь силы при вторжении в Курскую область, указал Леонков. Она напомнил, что обе эти операции, не приведя к стратегическим успехам, стоили ВСУ больших потерь и теперь накопить подобные силы они уже не могут. Поэтому, считает он, ВСУ могут ограничиться пропагандой, назвав наступлением какую-нибудь ограниченную операцию.

«Сейчас повторить то же самое, что-то масштабное, у них вряд ли получится. Везде огребут. Где-то на отдельных участках что-то сымитировать и назвать это масштабным наступлением вполне могут. Только оно не будет масштабным, но Украина будет бить во все колокола, что они якобы массово что-то там совершают», — пояснил Леонков.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Что еще могут предпринять ВСУ

Есть еще один вариант, не требующий от ВСУ больших наземных сил, — воздушное наступление дронами и ракетами, сказал Баранец. По его мнению, как раз этот вариант согласуется с просьбами Зеленского о дальнобойных ракетах и замечаниями Келлога и Уолтца о необходимости американских разведданных для наступления — потому что именно по ним осуществляется наведение американских и европейских ракет типа Himars и Storm Shadow.

«Украинская сторона, вероятно, готовит наступление с расчетом не на прямое столкновение с российской армией. Их главная тактика, скорее всего, будет заключаться в обстреле жилых районов с целью вызвать недовольство российского народа», — пояснил Баранец.

Однако, уверены опрошенные NEWS.ru эксперты, в настоящих условиях наступление ВСУ на любом участке фронта обречено на провал, потому что масштабную подготовку невозможно скрыть от разведки, а любая концентрация войск будет подвергаться упреждающим ударам.

