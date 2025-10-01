Из военных — в бордель: женщины в ВСУ стонут от домогательств

По данным европейских СМИ, в Вооруженных силах Украины растет число жалоб женщин на домогательства со стороны сослуживцев. Как сообщается, случаи далеко не единичны и становятся угрожающей тенденцией. Насколько распространены домогательства к женщинам в ВСУ, как это повлияет на готовность украинок служить и станет ли поводом для массового дезертирства женщин-военных — в материале NEWS.ru.

Что известно о домогательствах к женщинам в ВСУ

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) растет число жалоб женщин на домогательства со стороны сослуживцев, сообщило польское издание Do Rzeczy. По его сведениям, медик ВСУ Юлия Кобринович рассказала в соцсетях, что была вынуждена подчиниться приставаниям одного из солдат из страха насилия.

«В то время я была ему полностью подчинена или, по крайней мере, так думала. Потом мой командир узнал об этом, потому что этот парень всем рассказывал, и попытался его убить. Не сумев, он сделал его изгоем», — написала она.

Кобринович призналась, что ее начальник также к ней приставал, запретил носить оружие, из-за чего она стала ходить с газовым баллончиком, электрошокером и ножом. По ее словам, она месяцами испытывала отвращение к армии и к себе.

Другая военнослужащая рассказала, что коллега позволял себе недопустимое поведение по отношению к ней во время дежурства. Он убеждал ее, что женщина в армии должна быть «чьей-то», а не самостоятельной.

По словам украинских правозащитников, в стране отсутствует система помощи жертвам сексуального насилия, в том числе в армии. Сейчас подвергшиеся домогательствам женщины могут позвонить на горячую линию Министерства обороны. Но такие дела по закону рассматриваются в течение 30 дней, и многие жертвы опасаются, что за это время военное начальство попытается замять дело, а их самих отправят на передовую.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В украинских соцсетях пользователи обвиняют командование ВСУ в потакании домогательствам среди подчиненных, заявляя, что армия превращается в бордель, в котором любое спокойное место или должность женщины могут получить только через постель. Однако находятся и те, кто защищает злоупотребления мужчин-военных, которым нужно «сбрасывать напряжение» от боевых действий, и якобы лучше, чтобы они делали это через секс, чем через пьянство и конфликты.

Как секс-скандалы влияют на женщин-новобранцев и ВСУ в целом

Учитывая сообщения о возможном начале призыва женщин в ряды ВСУ, домогательства могут стать еще более масштабной тенденцией, что разлагающе скажется на состоянии украинской армии в целом, отмечают эксперты.

«Призыв женщин повлияет лишь на то, что разврата в украинской армии будет еще больше. Если мужские и женские подразделения будут перемешаны, мы понимаем, чем это все закончится. У мужчин будет больше соблазнов, а женщины будут чувствовать себя менее защищенными», — сказал NEWS.ru доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова военный эксперт Александр Перенджиев.

По его мнению, женщины в ВСУ вообще могут перейти на роль фактических рабынь и стать буквально разменной монетой в повально коррумпированной структуре украинской армии.

«В ВСУ много коррупции. Платят там за самые разные вещи и услуги. И женщина может стать средством платежа. Типа: давай ты мне пулемет, а я тебе вот такую замечательную женщину. Или — ты тут повоюешь за меня, прикроешь, но вот тебе женщина, чтоб сильно не печалился», — пояснил Перенджиев.

Ждать ли массового дезертирства женщин из ВСУ

Публикация данных о домогательствах и прочих секс-скандалах в ВСУ может отпугнуть значительную часть лояльно настроенных к Киеву украинок от службы в армии, сказал NEWS.ru депутат Госдумы политический консультант Анатолий Вассерман. По его словам, украинские власти в таком случае могут перейти к откровенно принудительному набору женщин на фронт.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Вероятно, эти случаи оттолкнут многих от участия в боевых действиях. Но их никто спрашивать не будет. По мере исчерпания мужского мобилизационного потенциала украинская террористическая организация, скорее всего, переключится на женщин. Сейчас они пытаются вербовать их, прибегая к психологическому давлению, что типично для террористических организаций. Я не исключаю, что вскоре может последовать и принудительная мобилизация женщин», — сказал Вассерман.

По его словам, в таких условиях, даже если среди женщин будет царить настрой на дезертирство, реализовать его будет чрезвычайно сложно. «Боюсь, что если человек попадает в „капкан“ ВСУ, то выбраться из него практически невозможно, даже если придется пойти на крайние меры», — посетовал парламентарий.

Он также указал, что публикация скандальных подробностей, тем более в зарубежной прессе, к которой доверия у украинцев больше, чем к собственной, подпортит имидж ВСУ. Однако в Киеве вряд ли будут на это обращать внимание.

«На имидже ВСУ это, конечно, скажется. Но дело в том, что Киеву все равно. Там ничего не будут „гасить“. У них подобная ситуация со всей Украиной. В этом смысле никакие новые преступления уже ничего кардинально не изменят», — заключил Вассерман.

Читайте также:

«Стена дронов» рушится, не начав строиться: почему НАТО так опозорилось

Подставляют своих же людей: ВСУ бьют по Белгороду с улиц Харькова, ответ РФ

«Война для них — дело решенное»: НАТО провоцирует конфликт на севере Европы