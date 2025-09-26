«Война для них — дело решенное»: НАТО провоцирует конфликт на севере Европы

В Балтийском море стартовали военные учения ВС Литвы и НАТО «Удар Нептуна». Регион, который некогда считался одним из самых спокойных в Европе, за последние годы превратился в зону постоянной напряженности. Опрошенные NEWS.ru эксперты не исключают, что страны Запада стремятся пожертвовать Прибалтикой, чтобы спровоцировать Россию на новый конфликт. Насколько это вероятно и чем будет отвечать Москва — в материале NEWS.ru.

Почему возросла напряженность на Балтике

26 сентября муниципалитет города Паланга сообщил о начале в Балтийском море учений литовской армии и подразделений ВС стран НАТО. Участие в маневрах принимают корабли и самолеты ВМС республики, стрельба с которых будет вестись настоящими боеприпасами.

В последнее время Литва постоянно заявляет о важности «укрепления» восточного фланга и защиты от «российской угрозы» — этим оправдывается привлечение в страну контингентов НАТО и регулярные военные маневры. Балтийское море, в свою очередь, стало фактически основной зоной противостояния европейских стран с Россией.

Военные учения «Удар Нептуна» в Балтийском море Фото: Lietuvos kariuomenė

Замминистра иностранных дел Александр Грушко минувшим летом заявил, что искусственно нагнетаемая прибалтами истерия вокруг РФ превращает мирный регион в арену для нового военного конфликта.

«[Противостояние] может в любой момент дать искры, из которых возгорится пламя», — сказал дипломат на «Форуме будущего — 2025».

Как НАТО провоцирует РФ на Балтике

О том, что Балтийское море становится полем для гибридной войны против России, заявлял и помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

«Череда странных происшествий с подводными кабелями и инцидентов с российскими судами свидетельствует о том, что Запад всерьез решил повысить ставки, сделав Балтийское море ареной необъявленной гибридной войны», — пояснял он

Прибалтийские государства уже несколько лет не оставляют попыток закрыть Балтику для российских судов. В частности, в конце октября 2023 года президент Латвии Эдгарс Ринкевичс объявил, что такое решение может быть принято, если будет доказана причастность России к повреждению газопровода Balticconnector, проходящего по дну Финского залива между Инкоо в Финляндии и Палдиски в Эстонии.

Военный эксперт Александр Собянин в беседе с NEWS.ru отметил, что страны Европы действительно вынашивают планы блокады России на Балтике и нанесения удара по северо-западным регионам страны — Калининградской области и Санкт-Петербургу.

«Противостоять России в регионе будет не НАТО, а вооруженные силы европейских стран. Прибалтика неизбежно будет использоваться для организации провокаций. Это происходит уже сейчас. Вряд ли кто-то всерьез считает, что дроны атакуют Санкт-Петербург с Украины», — сказал собеседник.

Солдаты стран НАТО во время учений «Удар Нептуна» Фото: Lietuvos kariuomenė

При этом основную угрозу он видит не столько со стороны Прибалтики, сколько из Финляндии.

«Финны — это очень серьезный противник, который сильно ударит первым вместе со своими скандинавскими и европейскими союзниками. Легко уничтожить их никак не получится — это долгая и кровопролитная война. Агрессией Москвы назовут все, что угодно. Это неважно. Война с Россией для финнов — дело решенное», — подчеркнул эксперт.

Чем рискуют европейцы, провоцируя Россию

Власти РФ заявляли, что не допустят превращения Балтийского моря во внутренний водоем НАТО. Официальный представитель МИД Мария Захарова в ноябре прошлого года сказала:

«Будем и далее планомерно отстаивать свои национальные интересы на Балтике и наращивать взаимодействие с ответственными партнерами, в том числе из нерегиональных стран».

Сенатор Владимир Джабаров в разговоре с NEWS.ru отметил, что соседи России затеяли очень опасное дело, продолжая нагнетать обстановку в Балтийском море.

«Попытки заблокировать наши проливы приведут к тому, что мы сами обеспечим себе проход и будем решать, кому разрешать движение через эти воды, а кому нет. Если нас не будут пускать, мы найдем другие способы прорваться. Я бы не советовал испытывать нас на применение этих альтернативных методов», — указал он.

Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» во время военно-морских учений боевых кораблей ВМС России в акватории Балтийского моря Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

Джабаров не исключает, что прибалтийские государства могут сыграть роль разменной монеты в опасных играх, затеянных НАТО. Альянс ради провокаций против РФ пожертвует любой страной, кроме тех, что входили в него с момента основания.

«Прибалтийские государства, даже те, что вошли в состав НАТО после распада Советского Союза, могут быть „не замечены“ на политической карте Европы, если с ними произойдет что-то неблагоприятное. Поэтому я верю, что они осознают разницу в весовых категориях между нами и не допустят открытого столкновения», — заключил сенатор.

