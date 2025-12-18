Спортивный комментатор оценил работу главного тренера «Балтики»

Главный тренер калининградского ФК «Балтика» Андрей Талалаев обладает отличным от других мышлением, рассказал «РБ Спорт» спортивный комментатор Геннадий Орлов. По его словам, у тренера команды много общего с советским футболистом и тренером Валерием Лобановским.

Я его сравниваю с Лобановским. Он закончил математическую школу в Москве с золотой медалью. Понимаете, что это такое? Это мышление уже совсем другое. Лобановский закончил школу с золотой медалью, а политехнический институт, технический какой-то университет, с красным дипломом, играя за дубль киевского «Динамо». Понимаете? То есть это говорит о том, что это люди другого мышления. Они не гуманитарии, они очень считают хорошо, — рассказал Орлов.

Как подчеркнул комментатор, Талалаев упоминал, что планирует организовать в Калининграде клуб, который постоянно будет играть в футбол наравне с другими популярными командами. Орлов подчеркнул, что главный тренер «Балтики» сейчас «живет» командой.

Ранее экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что не верит в калининградскую «Балтику». Он отметил, что по итогам сезона коллектив Талалаева окажется на шестом–седьмом месте.