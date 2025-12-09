Пономарев раскрыл, нужно ли Талалаеву переходить в топ-клуб Пономарев: Талалаеву не нужно никуда переходить из «Балтики»

Специалисту Андрею Талалаеву не нужно никуда уходить из «Балтики», заявил NEWS.ru экс-защитник сборной СССР, ветеран ЦСКА Владимир Пономарев. По его мнению, тренер чувствует себя прекрасно в калининградской команде.

Я бы с ним поговорил, вести себя так не нужно. Возомнил себя Наполеоном! Надо уже тормознуть его, и он сам себя. Андрей — человек общительный, но скромный, но его поведение… Его команда заиграла. Он чувствует футбол, поставил хорошую игру. Знает, кому что делать нужно, а кому что не нужно. Переход в топ-клуб? Нет, ему не надо. Потеряет себя и скатится. «Балтика» — его проект, он хорошо в нем существует и двигаться никуда не нужно, — заявил Пономарев.

Ранее спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао заявил, что клубу не интересен Талалаев после оскорбительных высказываний в очном матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Функционер добавил, что красно-белым не подходит футбол, который ставит специалист.

После первой части сезона «Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 35 очками. Коллектив Талалаева проиграл всего один раз в 18 матчах, а также пропустил лишь семь мячей.