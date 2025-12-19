Новый год-2026
19 декабря 2025 в 10:43

Генсек ОДКБ предупредил о возможном военно-политическом кризисе

Генсек ОДКБ Тасмагамбетов: обстановка на Балтике вызывает опасения

Имангали Тасмагамбетов Имангали Тасмагамбетов Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Любой инцидент на Балтике может вызвать серьезный военно-политический кризис, заявил ТАСС генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов. По его словам, аналитики организации следят за обстановкой в регионе.

Конечно, определенные опасения имеются. Однако мы рассчитываем на благоразумие политического руководства блока НАТО, учитывая то, что любой инцидент на Балтике может спровоцировать серьезный международный военно-политический кризис, — сообщил Тасмагамбетов.

Ранее директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил, что Россия готова к диалогу с Североатлантическим альянсом, однако это возможно только после коренного изменения позиции самого Блока. Он также отметил, что в настоящее время руководство НАТО продолжает рассматривать Россию как ключевую угрозу.

До этого заместитель секретаря Совета безопасности Белоруссии Александр Неверовский сообщил, что западные страны отрабатывают переброску вооруженных сил НАТО к границе Белоруссии, модернизируя порты, дороги и аэродромы. По его словам, подобные действия — часть политики эскалации и милитаризации.

