19 декабря 2025 в 02:40

В МИД РФ озвучили условия для возобновления диалога с НАТО

МИД РФ: Москва готова к диалогу в случае отказа НАТО от антироссийской позиции

Россия готова к диалогу с Североатлантическим альянсом, однако это возможно только после коренного изменения позиции самого Блока, заявил в интервью газете «Известия» директор Департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников. В настоящее время руководство НАТО продолжает рассматривать Россию как ключевую угрозу даже в гипотетической перспективе после урегулирования украинского кризиса.

Если же НАТО будет готова отказаться от своей антироссийской позиции и пойти на диалог на основе уважения и учета взаимных интересов и принципа равной и неделимой безопасности, то мы к разговору открыты, — сказал Масленников.

Это заявление прозвучало на фоне фактического замораживания всех форматов диалога между Россией и Альянсом после начала спецоперации на Украине. Позиция Москвы указывает, что любые будущие переговоры она видит не в контексте обсуждения частных вопросов, а как перезагрузку отношений, основанную на смене самой парадигмы безопасности, продвигаемой НАТО.

Ранее член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов заявил, что лидеры стран НАТО намерены извлечь выгоду из подготовки к возможному конфликту с Россией. По его словам, в данном случае речь идет не только о денежных махинациях, но и стремлении сохранить свои должности.

