17 декабря 2025 в 15:44

«Военная истерия»: раскрыта истинная цель подготовки НАТО к войне с Россией

Член СВОП Климов: лидеры НАТО хотят нажиться на подготовке к войне с Россией

Фото: Thomas Trutschel/www.imago-images/Global Look Press
Лидеры стран НАТО намерены извлечь выгоду из подготовки к возможному конфликту с Россией, заявил NEWS.ru член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов. По его словам, в данном случае речь идет не только о денежных махинациях, но и стремлении сохранить свои должности.

Политики, которые сегодня правят значительной частью государств ЕС и Великобритании, только и говорят о том, когда начать большую войну с Россией. Кто-то называет 2030 год, кто-то 2029-й, и эта милитаризация, военная истерия у них продолжается уже второй год. Многие на Западе, кто говорит о войне с РФ, не столько думают непосредственно о противостоянии, сколько о том, как бы нажиться на подготовке к этому конфликту, — пояснил Климов.

Он подчеркнул, что Вооруженные силы РФ должны быть готовы к отражению любой агрессии, независимо от ее источника. По мнению члена СВОП, эта задача будет успешно выполнена, поскольку у России есть все необходимые для этого ресурсы.

Для одних в ЕС это возможность усидеть в политических креслах, мотивируя тем, что сейчас не время заниматься сменой руководства, другие размещают заказы на предприятиях, которые аффилированы с ними. Третьи на каких-то финансовых спекуляциях вокруг этого. То есть они во многом наживаются на той истерии, которую сами же и подогревают, но от России такая угроза не исходила, не исходит, и мы не собираемся этого делать, — резюмировал Климов.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что НАТО активно готовится к конфронтации с Россией на рубеже 2030-х годов. По его словам, Альянс делает это одновременно с затягиванием кризиса на Украине.

НАТО
Европа
Россия
конфликты
Александр Ефимов
А. Ефимов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
