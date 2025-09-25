Страшный удар по Новороссийску: когда и как Россия ответит на теракт Киева

24 сентября Новороссийск подвергся атаке БПЛА и безэкипажных катеров ВСУ. В результате погибли два и пострадали 11 человек, также получил повреждения офис Каспийского трубопроводного консорциума. Судя по всему, украинские военные долго готовились к атаке на Краснодарский край. В чем смысл провокации Киева и как может ответить Москва — в материале NEWS.ru.

Как ВСУ атаковали Новороссийск

24 сентября не менее пяти безэкипажных катеров ВСУ Magura V5 атаковали порт Новороссийска, где находится крупная база ВМФ России.

Следом по центру города нанесли удар украинские дроны. При этом целью стали не военные объекты, а гостиница «Новороссийск» и жилые дома.

«Сегодня днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима. Беспилотники ударили в центр города, в разгар дня. К сожалению, есть погибшие. Атаковали центральную часть города, в районе гостиницы „Новороссийск“», — сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко объявил режим чрезвычайной ситуации в городе. Власти развернули оперативный штаб для координации работы всех служб.

Оперштаб Краснодарского края сообщил, что в результате атаки БПЛА в Новороссийске погибли два человека. Количество пострадавших выросло до 11 человек. Повреждены семь домов, а также 20 автомобилей, три из которых сгорели. Кроме того, получил повреждения офис Каспийского трубопроводного консорциума. Двое сотрудников пострадали.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Что об атаке рассказали очевидцы

Беспилотники, которыми ВСУ атаковали Новороссийск, были начинены стальными шариками диаметром один сантиметр. Об этом сообщили жители города, обнаружившие их, в частности, в ЖК «Аврора».

«Жилье напоминает решето — внутри следы от пуль, повсюду мелкая стеклянная крошка, а осколки БПЛА выбили окна. В стене — огромная дыра, полы обуглены», — рассказала одна из горожанок.

По мнению кубанского журналиста Андрея Гусия, Киев долго готовился к атаке на Краснодарский край, судя по ее массовости.

Как на атаку отреагировал российский МИД

Украинские удары по Новороссийску должны стать сигналом для европейских стран, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

Она предупредила, что в дальнейшем ВСУ будут атаковать не только российскую, но и европейскую инфраструктуру и газопроводы.

«Киевский режим бьет по гражданской инфраструктуре, энергетическим объектам, аэропортам. Это сигнал ЕС: пусть не удивляются, что Банковая будет оттачивать террористические навыки все больше и по их аэродромам, нефтехранилищам и газопроводам», — сказала дипломат.

Мария Захарова Фото: МИД РФ

С чем связана атака ВСУ на Новороссийск

Активизация ударов ВСУ, вероятно, связана с проходящей в Нью-Йорке юбилейной сессией Генассамблеи ООН, заявил директор Центра стратегической конъюнктуры Александр Воробьев. Он напомнил, что президент США Дональд Трамп на словах прямо поддержал украинские власти в их военных авантюрах.

«И сразу началась интенсификация ударов. Во-вторых, конечно, это провокация. Киеву нужен максимальный международный резонанс во время сессии, и он пытается вынудить нас на ответные удары. Я бы не исключал и крупных провокаций, когда Киев обвинит Москву в обстреле с большим количеством жертв среди гражданского населения», — отметил аналитик в беседе с NEWS.ru.

«Новой террористической атакой бандеровского режима» назвал удары ВСУ по Новороссийску глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он также убежден, что Киев пытается спровоцировать Россию.

«Киевская хунта не жалеет ни гражданскую инфраструктуру, ни мирных жителей: стариков, женщин и детей. Все ради внимания новой американской администрации с целью возобновления финансовых вливаний в „войну до последнего украинца“», — заявил парламентарий NEWS.ru.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Чем ответит РФ на террористическую атаку Киева

Принимая решение по ответному удару, России не следует ни на кого озираться, подчеркнул Воробьев. Однако, по его словам, не стоит и поддаваться на провокации противника.

«Слова Трампа о некоем „наступлении ВСУ“ означают неизбежную эскалацию конфликта, попытки массированных ударов по территории РФ и теракты. Но можно не торопиться, не делать того, что от тебя хочет противник. И при этом ответить максимально жестко», — сказал эксперт.

Генерал-майор в отставке Василий Кондратьев в свою очередь добавил, что ответный удар может быть любым. «Вплоть до применения „Орешника“. Они боятся этого оружия, и правильно делают», — заключил он.

Слуцкий напомнил: что касается ответных действий — это прерогатива главнокомандующего и Минобороны.

«Уверен, что ответ будет выверенным, четким, соразмерным и взвешенным. Россия последовательно идет к достижению целей СВО. Или за столом переговоров, или на поле боя — мы их обязательно достигнем!» — заключил он.

