Путин жестко отомстил за Крым: спецназ Зеленского разметало под Одессой

Российские войска нанесли групповой удар по позициям организаторов атаки на крымский Форос. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, под обстрел попали пункты дислокации иностранных наемников и сил специальных операций ВСУ. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что украинские военные атакуют мирных жителей от безысходности. На что рассчитывают организаторы кровавых терактов и что может сделать Москва, чтобы им помешать, — в материале NEWS.ru.

Что известно об ответном ударе ВС РФ

Минобороны 23 сентября заявило, что ВС РФ поразили позиции украинских военных и иностранных наемников, которые атаковали гражданские объекты в Форосе накануне. Групповой удар был нанесен в районах населенных пунктов Татарбунары и Рассейка Одесской области, где размещались отряды сил специальных операций ВСУ и подразделения «Призраки» разведки Украины.

Кроме того, были поражены места хранения беспилотников на аэродроме Школьный — именно с него были запущены ударные дроны по объектам гражданской инфраструктуры в Крыму. В МО сообщили и об ударе по цехам предприятия «Мотор Сич» военно-промышленного комплекса Украины. На этих объектах собирали ударные БПЛА, применяемые для атак по территории РФ.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В командовании «Юг» украинской армии заявили, что ВС РФ поразили цели в Одесской области тремя ракетами «Искандер-М». Министерство обороны России не подтверждало эти сведения.

Военный эксперт капитан I ранга Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru предположил, что отследить место запуска украинских дронов удалось благодаря системам радиолокации и спутникового слежения.

«ВСУ запустили дроны из района Одессы, они шли над морем, потом развернулись и ударили по Крыму. Их засекли радарами, маршрут полета и места запуска также отследили со спутников. Часть дронов на подлете сбили, часть не успели — они ударили по гражданским объектам, разрушили школу и дом отдыха. Ну, а раз уж отследили место запуска, то логично было нанести ответный удар», — сказал собеседник.

Зачем ВСУ атакуют гражданское население

ВСУ нанесли удар по Форосу в воскресенье, 21 сентября. Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в результате атаки пострадала территория одноименного санатория, а также здание местной школы. МО РФ уточнило, что украинские военные применили БПЛА с фугасными снарядами, при этом в зоне поражения не располагалось никаких военных объектов.

В результате атаки погибли три мирных жителя, еще 16 пострадали. Глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что все они получили осколочные ранения, поскольку в момент удара находились на береговой линии. Среди жертв и пострадавших — как местные жители, так и гости Фороса, включая двух граждан Белоруссии. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Независимый военный эксперт Александр Храмчихин объяснил NEWS.ru причины, по которым ВСУ атакуют гражданское население.

Библиотека в поселке Форос, попавшая под удар БПЛА Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

«Во-первых, в Киеве понимают, что никакого одергивания со стороны Запада за такие атаки не последует. Во-вторых, украинские власти надеются запугать российское население до такой степени, чтобы оно начало требовать прекращения СВО. При всей абсурдности такого посыла в Киеве могут всерьез в него верить», — уверен аналитик.

Дандыкин отмечает: чем больших успехов ВС РФ добиваются на поле боя, тем кровожаднее становятся действия ВСУ.

«Это их неонацистская, бандеровская сущность — целенаправленно бить по жилым домам, по школам. ВСУ не могут устроить парад в Ялте и Севастополе, как они раньше говорили, и уже не устроят никогда. Но навредить хотят», — добавил эксперт.

Откуда иностранцы в Одессе

По словам Дандыкина, ВСУ регулярно запускают воздушные и морские беспилотники из Одессы. Кроме того, регион используется для размещения зарубежных наемников и военных. Служба внешней разведки РФ сообщила, что как раз на днях в Одессу прибыла первая группа кадровых военнослужащих из Великобритании и Франции — впоследствии они могут быть задействованы в операции НАТО по оккупации Молдавии.

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец в разговоре с NEWS.ru выразил мнение, что под групповой удар ВС РФ попали как раз те подразделения, которые должны были обеспечить высадку или десантирование французских и британских спецназовцев.

«Возможно, что и британцы попали под наши удары, но сведений об этом пока нет. Французы уже не скрывают, что они скоро пришлют целое подразделение, которое будет держать Одессу, если мы вздумаем ее брать», — отметил эксперт.

Как предотвратить теракты ВСУ

Храмчихин считает, что у России есть лишь один способ положить конец кровавым терактам украинских войск — одержать победу в СВО.

«Атакам можно положить конец, разгромив противника и приняв его капитуляцию. Иных методов не существует. Надо масштабно и планомерно уничтожать врага везде и всюду, пока Киев не капитулирует», — уверен эксперт.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Дандыкин придерживается схожего мнения.

«От ударов возмездия надо переходить к уничтожению всей инфраструктуры, которую ВСУ используют для ударов. Нужно каждый день массированно уничтожать все эти точки — и в Одесской области, и в Николаевской, и везде», — резюмировал военный эксперт.

Читайте также:

Ростех устроил отстрел новейшего бронежилета с уникальными свойствами

Это провал! «Массовая атака» дронов ВСУ за ночь на РФ с треском сорвалась

ВСУ превратили в бордель: что творит Киев с женщинами-военнослужащими