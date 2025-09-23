Ростех устроил отстрел новейшего бронежилета с уникальными свойствами

Завод «Октава» госкорпорации «Ростех» провел показательные испытания нового типа бронежилета «Оберег» сниженного веса и повышенной пулестойкости, передает корреспондент NEWS.ru. Бронежилет соответствует классу БР-4, однако выдерживает попадания пуль по классу защиты БР-5. Как удалось добиться такого сочетания в изделии и как проходят испытания бронежилетов — в материале NEWS.ru.

Испытания на прочность

Утро красило нежным цветом один из полигонов Ростеха, когда на него приехали журналисты и специалисты госкорпорации. Специально для испытаний в новейший тип бронежилетов «Оберег» нарядили два манекена: одному досталось изделие армейского типа, а второму — жилет «Оберег-СН», то есть «скрытого ношения».

Оба манекена установили на стрельбище. Их участью было испытание стрельбой из пистолета Стечкина. А рядом с ними на стальные рамки закрепили дополнительные жилеты — для отстрела из разного длинноствольного стрелкового оружия. Специалисты Ростеха и участвовавшие в испытаниях сотрудники силовых структур приготовили оружие: российские автоматы АК-74 и АК-103 (калибра 5,45 и 7,62 мм соответственно), иностранные винтовки на базе AR-15 в калибрах .223 и .308, пулемет «Печенег» калибра 7,62×54 мм и снайперскую винтовку в этом калибре. Весь этот арсенал предстояло задействовать в тестах.

Для испытания отстрелом таким мощным оружием предназначались жилеты армейского типа и класса защиты БР-4. Хотя огонь из пулемета с 10 метров и попадания тяжелой бронебойной пули из снайперской винтовки по принятой классификации выдерживают жилеты класса БР-5.

Испытание нового типа бронежилета «Оберег» Фото: Павел Воробьев/NEWS.ru

И «Обереги» выдержали испытание! Огонь автоматов с 10 метров, пулемета «Печенег» с двух метров и снайперской винтовки с 100 метров оставляли в бронеплитах жилетов только следы входов пуль, «волдыри» не слишком большого запреградного действия с тыльной стороны, но пробитий не было! Менялось оружие и жилеты, но, когда плиты из них доставали на досмотр, результат был одинаков: изделие «Октавы» с честью выдерживало тесты. Даже пулю, выпущенную с двух метров из пулемета!

Легкий и прочный, промежуточного класса

Казалось бы, бронеплиты для такой защиты должны весить много, но на удивление новый «Оберег» был сравнительно легким. Генеральный директор завода «Октава» Павел Павленко сказал NEWS.ru, что в полной комплектации он весит 8,5 кг.

«Важной особенностью данного бронежилета является значительное снижение веса. Это достигнуто тем, что мы ушли от класса защиты БР-5 в класс БР-4, чтобы максимально снизить массу изделия. Однако в ходе проведенных испытаний мы увидели, что даже попадания из тяжелого стрелкового оружия, например из снайперской винтовки бронебойно-зажигательной пулей Б-32, наше изделие выдерживает достойно. Получается жилет так называемого класса БР-4+, хотя официально такого класса защиты не существует», — рассказал Павленко.

Он подчеркнул, что та модель, которую поставили на отстрел, весит меньше 8 кг (без дополнительных элементов защиты паха, плеч и т. д.). При этом, по его словам, жилеты подтвердили свои характеристики, превышающие требования классификации.

«Модель, которую мы отстреливали конкретно сегодня, весит менее 8 кг. Как мы могли убедиться, она не только держит то, что необходимо по ГОСТу (напоминаю, это пять выстрелов калибров 5,45 и 7,62), но и держит единичные выстрелы на уровень выше — это мы стреляли из пулемета и из снайперской винтовки бронебойно-зажигательным боеприпасом. А после этого стреляли еще более 10 раз и в первую, и во вторую плиту из автоматического оружия — так сказать, „на износ“, — и плиты выдержали», — сказал Павленко.

Фото: Павел Воробьев/NEWS.ru

Как появился «Оберег»

По словам гендиректора «Октавы», все началось в 2022 году, в начале СВО.

«В стране была большая потребность во многих изделиях, в том числе и в средствах индивидуальной бронезащиты, а у нас хороший конструкторский отдел, свой швейный цех на тот момент был, хоть и для других изделий», — рассказал Павленко.

От идеи до воплощения у мастеров «Октавы» прошло менее года — так появилась первая версия «Оберега». Но на ней заводчане не остановились.

«У нас появилась линейка различных „Оберегов“: СН — скрытого ношения, ГР — для гуманитарного разминирования. Ну и основной тип, так называемый общевойсковой бронежилет, который предназначен для использования на СВО обычными бойцами, — он тоже претерпел за эти несколько лет достаточно большие изменения. Здорово снизил в весе, чуть улучшил свои баллистические качества, соответственно, улучшилась эргономика», — рассказал Павленко.

