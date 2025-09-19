День оружейника в России: праздник мастеров оборонной промышленности

Сотрудники во время работы на производстве на первом в России специализированном заводе по выпуску крупноразмерных военных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)

Какой сегодня день? 19 сентября отмечается День оружейника в России. Сегодня расскажем историю этого праздника. А также узнаем, почему День оружейника — это повод для признания заслуг тысяч инженеров, конструкторов и мастеров, чей труд укрепляет оборону страны.

Почему День оружейника отмечают 19 сентября?

История оружия уходит корнями в первобытную эпоху: от примитивных заточенных камней и деревянных дубин до сложных луков, а позже — металлического и огнестрельного оружия. Вместе с оружием совершенствовалось и ремесло оружейников — мастеров, создававших и хранивших смертоносные приспособления.

Со становлением цивилизации мастерство оружейников выходило на новый уровень, и в конце концов специалисты стали занимать административные посты в государствах. Так, придворный чин оружничего, отвечавшего за поставку, учет и хранение вооружения, на Руси появился в XVI веке. Тогда же в летописях впервые упоминается Оружейная палата Кремля — главный арсенал русского государства.

Современный праздник родился благодаря инициативе легендарного конструктора Михаила Калашникова. Во время визита председателя кабинета министров РФ Владимира Путина в Ижевск в 2010 году Калашников предложил учредить день, объединяющий оружейников России. Идею поддержал Союз российских оружейников.

Почему День оружейника в 2025 году отмечается 19 сентября? Дата празднования была установлена в 2011 году указом президента России Дмитрия Медведева. Она выбрана не случайно: календарь отсылает нас к сентябрю 1508 года, когда в летописях впервые появилось упоминание об Оружейной палате, а также связана с Михайловым днем — праздником в честь архангела Михаила, небесного покровителя воинов и защитников.

День оружейника 19 сентября: история праздника, поздравления и знаменитые конструкторы Фото: Андрей Каспришин/РИА Новости

Великие русские и советские оружейники: Калашников, Дегтярев и Георгий Шпагин

Расскажем в День оружейника о выдающихся конструкторах нашей страны, имена которых знают во всем мире. В свое время эти люди совершили прорыв, сделав открытия и изготовив устройства, которые по сей день оказывают влияние на обороноспособность всех государств мира.

Михаил Калашников: оружейный гений

Он прошел дорогами Великой Отечественной войны простым танкистом, но вошел в историю как человек, перевернувший мировое оружейное дело. Не имея специального образования, он смог в короткие сроки освоить сложнейшую профессию конструктора и создать легенду — автомат АК-47. Его оружие эффективно в любых условиях — от песков пустыни до дождливых тропиков. Автомат Калашникова стал символом эпохи и, по данным открытых источников, состоит на вооружении 106 стран мира.

Василий Дегтярев: генерал-изобретатель

Василий Дегтярев, родившийся в сердце русской оружейной промышленности — Туле, прошел путь от простого солдата до генерала, чьи разработки определили вектор развития отечественной оборонной промышленности. Он работал над первой русской автоматической винтовкой. Но настоящую славу ему принесли собственные проекты. В 1927 году на вооружение Красной армии поступил его знаменитый ручной пулемет ДП. Его изобретением также является противотанковое ружье ПТРД, которое стало грозой для немецких танков.

Георгий Шпагин: отец ППШ

Изобретенный Василием Дегтяревым мощный крупнокалиберный пулемет ДШК к концу 1930-х годов стоял на вооружении СССР, но был достаточно сложен и дорог в производстве. Требовалось оружие, которое можно было бы производить огромными тиражами. Так, к проекту подключился конструктор Георгий Шпагин. Он доработал пистолет-пулемет, усовершенствованной модели дали название ППШ-41.

День оружейника в России: праздник мастеров оборонной промышленности Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости

Современные достижения оборонно-промышленного комплекса России

Историю Дня оружейника и о выдающихся конструкторах в истории ОПК страны NEWS.ru рассказал. Но как сейчас обстоят дела в отрасли?

Отечественные профильные предприятия не только наращивают производственные мощности в рамках гособоронзаказа, но и активно выходят на гражданские рынки. Заводы, известные своей военной продукцией, теперь выпускают все больше товаров народного потребления — от высокотехнологичной медицинской техники и современной электроники до оборудования для нефтегазовой отрасли.

Это позволяет проводить техническое перевооружение и наращивать производственные мощности. Параллельно в российском ОПК формируют новые рабочие места.

Еще одно из достижений: отечественные разработки в области вооружений и военной техники вызывают устойчивый интерес на международном рынке. Позиция России в мире укрепляется еще больше благодаря военно-техническому сотрудничеству с зарубежными партнерами.

Как поздравить оружейников с профессиональным праздником?

Особенно ярко День оружейника в России отмечают в городах, где производят российское оружие. Сердцем торжеств становятся Ижевск — родина легендарного АК-47 — и Тула — оружейная столица России. Праздник здесь проходит с особым размахом: на улицах проводят шествия, организуются концерты, а завершается День оружейника красочными салютами.

День оружейника Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Идеи для подарков оружейнику

Если среди ваших друзей и близких есть специалисты этой редкой профессии, то в их профессиональный праздник можете порадовать их небольшими подарками и сувенирами. Мы приготовили несколько идей.

Тематические сувениры: кружка с гравировкой (например, с силуэтом АК), ручка в виде гильзы, брелок — миниатюра оружейного ключа.

Для интеллектуалов: подарочные альбомы по истории оружия или биографии легендарных конструкторов.

Хобби: качественная сборная модель оружия для тех, кто увлекается историей и моделизмом.

Эмоции в подарок: сертификат на стрельбы в тире — возможность опробовать историческое или современное оружие.

Для работы: практичные корпоративные подарки — фирменные защитные очки, профессиональный инструмент или кожаная папка для документов.

А лучший подарок на День оружейника — тот, что подчеркнет профессионализм и увлечения!