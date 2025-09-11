Празднование Дня города в Москве
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 11 сентября 2025 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 11 сентября 2025 года

Нельзя сосчитать, сколько праздников придумали люди. Чтобы облегчить эту задачу, мы подробнее расскажем об 11 сентября — какие личности родились в этот день, умерли, насколько креативны люди, которые придумывают необычные праздники, а еще об исторических событиях — трагических или важных, которые достойны вашего внимания.

Что за праздники отмечают сегодня в России и мире?

Какой сегодня день? В нашей стране говорят о том, как важно быть трезвым, и одновременно отмечают День граненого стакана — символа советской эпохи, а еще — профессиональный праздник сотрудников органов, которые занимаются воспитанием подрастающих военнослужащих. Также сегодня рассматриваем свои старые фотографии школьных лет и стараемся обращаться друг к другу ласково.

Памятные даты и исторические события 11 сентября

Какой сегодня день в России? Поговорим о профессиональном празднике и трезвой жизни, где для алкоголя не отводится особое место.

Дань уважения офицерам-воспитателям

Кто отвечает за воспитание не просто солдата, но мыслящего защитника, преданного своей стране? Ответ на этот вопрос — офицер-воспитатель. Он подготавливает новое поколение военнослужащих. Этот специалист помогает сориентироваться в сложной геополитической обстановке. Этот праздник посвящен преподавателям военных учебных заведений, специалистам Главного управления воспитательной работы ВС РФ.

День трезвости

Любая зависимость — вещь страшная. Из-за пагубных привычек разрушается личность человека, рушатся семьи. В том числе из-за пристрастия к алкоголю. Среди зависимых можно встретить мужчин, детей, молодых женщин. В общем, кого угодно. Сегодняшний день напоминает нам о том, насколько важно не идти на поводу у своих желаний и вести осознанную жизнь без алкоголя. Давайте жить трезвую жизнь!

11 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Необычные праздники и интересные факты

Сегодня отмечается много необычных праздников. Расскажем о двух из них.

Не надо стесняться

Согласны с тем, что в суровом российском менталитете не заложено открытое проявление чувств? Многие скрывают внутри нежность, любовь и другие красивые эмоции. Так вот сегодняшний необычный праздник — День ласкового обращения — создан для того, чтобы мы позволили себе проявлять нежные чувства и открыто выражать симпатию. Предлагаем запустить такую эстафету сегодня и подарить тепло близким!

Школьные годы чудесные

Еще один праздник сегодня, 11 сентября, — День школьных фотографий. Делитесь в социальных сетях друг с другом снимками, где вы у клумбы с мамой на 1 Сентября или дурачитесь с одноклассниками на переменке. Откройте фотоальбомы и вспомните этот важный период вашего взросления.

Церковные и религиозные праздники сегодня

Для людей верующих этот день является очень важным. 11 сентября они отмечают День Усекновения главы Иоанна Предтечи.

Что за религиозный праздник 11 сентября

Именины и дни ангела 11 сентября

11 сентября именины у этих людей: Анна, Анатолий, Василий, Вениамин, Денис, Игнатий, Иван, Татьяна, Федор. Рассказали не обо всех, поскольку дни ангела сегодня у многих!

Этот день в истории: что произошло 11 сентября?

В этот день происходило неисчислимое количество событий. Расскажем о том, как преобразилась Северная столица, а также о крупнейшей атаке террористов в США.

Преображение Петербурга

Примечательно, что в один день в разные годы в городе на Неве происходили важные для города события. Так, в 1813 году был открыт Каменноостровский мост. А через 12 лет после этого освятили Михайловский дворец. В 1832 году появилась Александровская колонна, которую расположили на Дворцовой площади. Монумент появился в память о победах над Наполеоном.

Теракт и разрушение башен-близнецов

11 сентября 2001 года 19 террористов «Аль-Каиды» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) совершили серию терактов. Смертникам удалось проникнуть в тот роковой день сразу в четыре самолета. Из-за их действий два воздушных судна врезались в башни-близнецы Всемирного ТЦ в Нью-Йорке. Тогда погибли порядка 3 тысяч человек. В истории США это крупнейшая атака со стороны террористов.

Что случилось 11 сентября

Кто умер и родился 11 сентября

В этот осенний день свое 63-летие отмечает советский и российский актер Федор Добронравов. Вы знаете его по сериалам «Папины дочки», «Сваты», «Под Большой Медведицей» и другим фильмам.

Также 11 сентября в 1966 году родилась российская исполнительница Лада Дэнс. Настоящее имя — Лада Волкова. Она известна своими шлягерами, такими как «Девочка-ночь», «Аромат любви», «Один лишь раз» и «Регги в ночи».

А в 1987 году 11 сентября скончался артист оперетты и кино Михаил Водяной. Вы прекрасно помните его по фильмам «12 стульев», «Особо опасные», «Будни уголовного розыска». Также в этот день год назад не стало российского журналиста и историка Николая Сванидзе.

