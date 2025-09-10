Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 10 сентября 2025 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 10 сентября 2025 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 10 сентября 2025 года

Сколько в мире праздников? Это невозможно понять, но мы попытаемся вместе с вами. NEWS.ru расскажет, чему сегодня можно порадоваться, какую важную дату отметить, а также немного об истории: что случилось 10 сентября. Все подробности — в нашем материале.

Что за праздники отмечают сегодня в России и мире?

Какие праздники отмечают 10 сентября? Например, сегодня День букетов разных цветов и повод обменяться идеями. А еще 10 сентября весь мир старается уберечь тех, у кого появляются суицидальные мысли.

Памятные даты и исторические события 10 сентября

NEWS.ru расскажет о важной дате и катастрофе, которая когда-то давно произошла на территории Турции.

О предотвращении самоубийств

Сегодня внимание мира сосредоточено на оказании психологической поддержки тем, кто переживает непростой период в жизни и задумывается о том, чтобы ее завершить. К сожалению, реальность такова, что кто-то с этими мыслями не справляется. Психологи, психиатры, сотрудники служб доверия отмечают 10 сентября свой профессиональный праздник. Если кому-то из ваших родных или близких нужна помощь этих специалистов, то мягко направьте их.

10 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Малый конец света»

В этот день в 1509 году в Стамбуле случилось страшное событие — мощное землетрясение, из-за которого возникло цунами высотой до шести метров. Известно, что 10 сентября в тот год скончалось до 10 тысяч человек. Из-за толчков под землей не только погибли местные жители, но и пострадали здания, включая мечеть Фатих и дворец Топкапы.

Необычные праздники и интересные факты

Жизнь не была бы такой яркой, если бы люди не придумывали необычные праздники. О двух из них мы расскажем подробнее.

Нескучные цветы

Какой необычный праздник сегодня? В начале осени отмечается День разноцветных букетов. Они делают нашу повседневную жизнь и важные мероприятия ярче. 10 сентября не забудьте поблагодарить флористов за то, что они создают для нас красоту!

Обмениваемся идеями

Также 10 сентября отмечается всем миром День обмена идеями. Сегодняшний день можете посвятить своим единомышленникам или их поиску. Делитесь с окружающими своими задумками, творческими идеями. Возможно, у вас получится создать что-то интересное вместе? Попробуйте, это может вдохновить вас.

Какие необычные праздники 10 сентября Фото: Shutterstock/FOTODOM

Церковные и религиозные праздники сегодня

Религиозные люди отмечают сегодня День преподобномучеников Казанских.

Именины и дни ангела 10 сентября

А у кого же именины 10 сентября? Всех перечислить не сможем, но вот некоторые: Александр, Анна, Арсений, Василий, Вениамин, Сергей, Сусанна.

Этот день в истории: что произошло 10 сентября?

Какой сегодня день? Очень интересный! 10 сентября можно начать смотреть мистический сериал о делах двух детективов, а еще покататься по МЦК, если вы вдруг в Москве.

Развитие метрополитена столицы

В этот день 2016 года открыли Московское центральное кольцо (МЦК). Передвижение по столице стало гораздо удобнее. Больше уже не нужно делать неудобных пересадок. Также в этот день в 2005 году в Москве открыли станцию метро «Деловой центр» на Филевской линии. С 2008 года она называлась «Выставочная», а прошлой весной ее переименовали снова в «Деловой центр».

Что произошло 10 сентября Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Вспоминаем сериал

В этот день, в 1993 году, состоялась премьера сериала «Секретные материалы». По сюжету агенты ФБР занимаются расследованиями дел, в которых замешаны потусторонние силы.

Кто умер и родился 10 сентября

Кто умер и родился сегодня? NEWS.ru расскажет о представителях кинематографа и мира музыки.

Свой день рождения 10 сентября отмечается Лариса Долина — советская и российская певица (1955). Также в Англии вечеринку семья и близкие закатили актеру и продюсеру Колину Ферту (1960). И в этот же день появился на свет британский кинорежиссер Гай Ричи (1968).

Советский и российский актер театра и дубляжа Борис Кумаритов умер в этот день в 2000 году. А через год скончалась актриса театра и кино Евгения Мельникова. В 2011 году не стало американского киноактера, обладателя премии «Оскар» Клиффа Робертсона.