Самые вкусные соленые грибы: готовим грузди на зиму по-сибирски

Давайте сделаем зиму вкуснее вместе! Сибирские хозяюшки поделились интересным рецептом соленых груздей. Подробнее — в материале.

Нужны: грузди черные/белые — 2 кг, соль — 100 г, укропчик — 4–5 зонтиков, чеснок поздний — 6–8 долек, лист хрена — 3–4 шт., лист смородины — 6–8 шт., лист вишни — 4–5 шт., черный перец — 15–20 зерен, лаврушка — 2–3 листа.

Соленые грибы на зиму делаем так: очищенные грузди замачиваем в ледяной воде 72 часа, не забываем три раза обновить жидкость. В чистую банку насыпаем соляную основу, укладываем все листики и укроп. Выкладывать грузди шляпками вниз. Каждый слой (5–6 см) пересыпать солевой смесью с добавлением перца и пластинок чеснока.

Накрыть соленые грибы на зиму оставшимися листьями, льняной салфеткой. Установить гнет, выдержать 48–72 часа при температуре 18 °C. Потом хранить в погребе.

