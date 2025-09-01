День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 16:24

Удивите свекровь: томатный сок «Базиликовый триумф» с пряными травами

Удивите свекровь: томатный сок «Базиликовый триумф» с пряными травами Удивите свекровь: томатный сок «Базиликовый триумф» с пряными травами Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Чтобы приготовить самый вкусный домашний томатный сок, не нужно много бродить по интернету. Достаточно взглянуть на рецепт от NEWS.ru!

Нужны: томаты сорта «Сливка» — 5 кг, перец болгарский оранжевый — 4 шт., корень сельдерея — 150 г, лук красный крымский — 2 шт., чеснок молодой — 6 зуб., базилик фиолетовый — 25 г, чабер садовый — 15 г, соль — 1 ст. л. с горкой, сироп топинамбура — 2 ст. л., семена фенхеля — 1 ч. л., яблочный уксус 6% — 40 мл.

Как готовим томатный сок на зиму: помидоры и перец нарежьте дольками, сельдерей и лук — кубиками. Измельчите через соковыжималку и эту массу оставьте на 12 часов под марлей при комнатной температуре.

Перелейте ее в кастрюлю с толстым дном, добавьте измельченные травы, специи и сироп. Доведите до кипения на медленном огне. Процедите сок через льняное сито, растирая мякоть деревянной ложкой. Жмых отожмите.

Томатный сок на зиму верните на огонь, прогрейте до 85 °C (не кипятите!) Влейте уксус, размешайте. Разлейте по чистым бутылкам, закатайте винтовыми крышками. Пастеризуйте при 90 °C 25 минут.

Ранее NEWS.ru рассказывал о рецепте лепешек с сыром из Грузии.

