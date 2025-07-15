Прямиком из Грузии: лепешки с сыром чвиштари — таких не пробовали

Прямиком из Грузии: лепешки с сыром чвиштари — таких не пробовали

Прямиком из Грузии: лепешки с сыром чвиштари — таких не пробовали

Эти лепешки с сыром вы уж точно не забудете. Грузины передали рецепт чвиштари NEWS.ru. Готовим новое блюдо за 30 минут!

Для теста: кефир 2,5% — 1 стакан (200 мл), пшеничная мука — 1,5 стакана (250 г + 50 г для подпыла), пищевая сода — 1⁄2 ч. л. без горки, соль — 1⁄2 ч. л. Для начинки: сыр сулугуни — 200 г (на крупной терке), свежая кинза — 1⁄2 пучка, чеснок — 1 зубчик. Жарим на подсолнечном масле — 3 ст. л.

В глубокой миске соединить охлажденный кефир с содой и солью. Постепенно ввести просеянную муку. Накрыть полотенцем и забыть о нем на 15 минут. За это время у вас образуется тесто.

Для грузинских лепешек с сыром чвиштари делим массу на 4 равные части. Каждую растянуть пальцами в круглую лепешку толщиной 4–5 мм. В центр выложить 2 ст. л. начинки (сыр с зеленью). Края аккуратно завернуть конвертом, защипнув углы.

Обжариваем лепешки с сыром на среднем огне по 5 минут с каждой стороны. И все! Чвиштари готовы, приятного аппетита!