01 января 2026 в 19:38

Подсели всей семьей на это горячее «Жар-птица»: хрустящая курица в медово-горчичной глазури — сладко, пикантно и невероятно сочно

Это блюдо покоряет с первого кусочка идеальным балансом вкусов. Нежное куриное мясо под хрустящей ароматной корочкой сочетает в себе сладость меда, пикантность горчицы и нотку чеснока. При запекании глазурь карамелизуется, создавая аппетитный блеск и насыщенный вкус, который нравится и взрослым, и детям. Это сытное и праздничное блюдо, которое готовится удивительно просто.

Для приготовления вам понадобится: 1 курица весом около 1,5 кг или 8–10 куриных бедер/голеней, 3 ст. л. жидкого меда, 2 ст. л. дижонской горчицы, 2 зубчика чеснока, 2 ст. л. соевого соуса, 1 ст. л. растительного масла, соль, черный перец, прованские травы. Курицу разделайте на порционные куски или используйте готовые. Посолите и поперчите. Смешайте мед, горчицу, измельченный чеснок, соевый соус, масло и щепотку трав. Замаринуйте курицу в соусе минимум на 30 минут. Выложите кусочки на противень с пергаментом кожей вверх. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 35–45 минут. Через 20 минут полейте оставшимся маринадом или медово-горчичной глазурью для глянца. Готовность проверьте проколом — сок должен быть прозрачным. Подавайте с запеченными овощами или картофельным пюре, полив соком из противня.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

