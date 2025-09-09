Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 9 сентября 2025 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 9 сентября 2025 года

Сосредоточимся на сегодняшнем дне! Все подробности — в материале.

Что за праздники отмечают сегодня в России и мире?

Какой сегодня день? Весь мир 9 сентября обращает внимание на красоту, свой праздник отмечают тестировщики, а еще некоторые тискают плюшевых мишек. А еще сегодня в центре внимания чудаки.

Памятные даты и исторические события 9 сентября

NEWS.ru расскажет сегодня о важности красоты в мире, а также о том, каких специалистов поздравлять 9 сентября с профессиональным праздником.

Красота повсюду

На секунду представьте мир без цветов, без розовых закатов и гор. Уверены, что наше восприятие точно бы изменилось. Как же жить без красоты? Она действительно спасает мир! Она окружает нас повсюду. И праздник сегодня посвящен именно ей. Его отмечают все жители планеты, в том числе те специалисты, для которых красота является работой. Это косметологи, стилисты, визажисты, фитнес-тренеры и другие люди.

Вечеринка в IT

Свой профессиональный праздник 9 сентября отмечают и тестировщики. Эти люди занимаются испытанием техники, работают инженерами программного обеспечения, системными администраторами и другими специалистами, кто связан с обслуживанием компьютерных сетей. Чествуем сегодня тестировщиков!

Необычные праздники и интересные факты

Какие необычные праздники в мире отмечают 9 сентября? Расскажем о парочке из них.

Вспоминаем детство

Сегодняшний день люди посвящают плюшевому мишке. Этот необычный праздник достался миру от американцев. Не только дети, но и взрослые достают из старых коробок на антресолях свои любимые игрушки детства. Если вы играли с куклой или машинкой на пульте управления — обязательно достаньте их и вспомните себя маленьким!

Чудаки правят миром

Какие праздники отмечают 9 сентября еще? Сегодня все обращают внимание на чудаков. Да, они немного странноваты для некоторых, но все же эти люди восхищают окружающих. У них нестандартное мышление и нешаблонное творчество. Праздник сегодня позволяет всем побыть немного чудаками и придумать свои методы борьбы со скукой.

Церковные и религиозные праздники сегодня

NEWS.ru также расскажет, какой церковный праздник сегодня. Религиозные люди отмечают сегодня День Преподобного Пимена Великого.

Именины и дни ангела 9 сентября

Именины сегодня у Александра, Анфисы, Владимира, Дмитрия, Ивана, Михаила, Пимена, Саввы.

Этот день в истории: что произошло 9 сентября?

Какой сегодня день? 9 сентября запустили производство знаменитой «копейки», а еще на севере Африки случилась большая трагедия.

Старт «Жигулей»

9 сентября 1970 года было запущено серийное производство ВАЗ-2101. Этот день стал поворотным в отечественном автомобилестроении. Эта модель «Жигулей» стала самой массовой в истории советского автопрома.

Алжирское землетрясение

В этот день 71 год назад рядом с городом Шлеф (Алжир) случилось мощнейшее землетрясение. Мощность составила 6,7 балла. Из-за подземных толчков погибло более 1200 человек.

Кто умер и родился 9 сентября

Какие знаменитости родились и умерли в этот день? Сегодня расскажем о четырех личностях.

Кто родился 9 сентября

1828 — в этот день появился на свет автор «Войны и мира». Лев Толстой был не только писателем, но и философом-просветителем.

1960 — 9 сентября свое 65-летие отмечает британский актер Хью Грант. Вы знаете его по фильмам «Четыре свадьбы и одни похороны», «Дневник Бриджит Джонс», «Джентльмены» и другим киноработам.

Кто умер 9 сентября

1976 — 9 сентября не стало Мао Цзэдуна — китайского коммунистического революционера, основателя Китайской Народной Республики.

1982 — в этот день скончался основатель цирковой династии Запашных Михаил Запашный.