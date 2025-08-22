Поколение «альфа»: кто это и что их ждет?

Люди поколения «альфа» — кто они такие? В интернете в последнее время только о них и говорят. А еще есть бумеры, зумеры и миллениалы. Остроумные блогеры активно «юзают» (используют) эти понятия, демонстрируя различия поколений. NEWS.ru расскажет о теории поколения «альфа». Спойлер: это совсем малыши.
Поколения, о которых сейчас говорят в интернете:
Бумеры (≈ 1946–1964) — люди, родившиеся после Второй мировой войны, когда во всем мире был отмечен поистине взрывной рост рождаемости. Молодежь этим словом иронично называет старшее поколение, которое часто не разбирается в современных технологиях.
Миллениалы (≈ 1984–2000) — родились, когда цифровой мир и технологии только начали развиваться. Их в России сейчас больше всего — 28,5% населения.
Зумеры (≈ 2000–2011) — поколение с датой рождения на рубеже веков. Они с детства погружены в социальные сети и не представляют своей жизни без гаджетов.
Поколение «альфа» (с 2011-го) — первые дети, кто родился в XXI веке. Они привязываются к гаджетам с младенчества.
Годы рождения и ключевые характеристики
Итак, поколением «альфа» считают тех, кто родился в 2011 году и позже. Эти дети с малых лет погружены в цифровой мир. Поиграть в салки во дворе или новую игру на телефоне или планшете? Конечно, они выберут второе. Отличительная особенность этих детей и подростков — повышенное чувство собственного достоинства.
К сожалению для них самих же, «альфа» быстро теряют интерес к чему-либо. Это происходит из-за обилия контента, гаджетов, игрушек и других благ. В отличие от своих предшественников, они мыслят по-другому, задумываясь о некоторых вещах в более раннем возрасте. Этому послужил высокий интерес к психологии.
Чем «альфа» отличается от зумера?
Наверняка вы слышали и о зумерах. В интернете их сравнивают с миллениалами, их предшественниками, но в этом материале мы будем говорить, чем зумеры отличаются от поколения «альфа».
Зумеров можно назвать «цифровыми аборигенами», которые помнят мир еще до того, как на него накинули интернет-сетку. В детстве они только начинали осваивать технологии. Маленькие блогеры записывали влоги (блог в формате видео), запускали челленджи. Этот контент послужил базой для создания сегодняшних клиповых шортсов.
А люди поколения «альфа» — «цифровые уроженцы»: они с рождения живут в цифровой среде, развитие которой достигло впечатляющих масштабов.
В целом границы между поколениями Z и «цифровых» детей довольно условны, и многие люди могут разделять черты как одного, так и другого слоя общества.
Влияние технологий на развитие «альфа»
В продолжение предыдущей темы. Одно из различий — зумеры являются поколением, которое еще читает книги, им интересны сериалы. Поколение «альфа» уже не может воспринимать такого рода контент, отчасти потому, что испытывает проблемы с концентрацией внимания. Их мозг заточен на восприятие быстрого потока информации, например в формате рилс, тиктоков. Длинные тексты, как и видео, — ад для «альфа».
Но они могут похвастаться тем, что быстро осваивают новые гаджеты и программы. Как работает программа, над которой корпят айтишники со стажем? Поколение «альфа» вам объяснит все нюансы через сутки ее изучения.
Какое будущее их ждет?
Люди «альфа» должны быть очень гибкими, чтобы адаптироваться под постоянно меняющийся мир. Чтобы помочь подрастающему поколению в этом, образовательная система должна меняться. Этим детям нужно предугадывать будущие тренды, не отставать от прогресса.
Что будет через 15 лет с поколением «альфа»? Конечно же, они покажут себя в сфере технологий. Работодатели будут расхватывать молодых ребят, так как они «шарят» (разбираются) больше других в диджитал. В целом «альфа» легче переносят какие-либо изменения, их адаптации могут позавидовать зумеры, миллениалы и бумеры.
Сейчас весь виртуальный мир активно подгоняют под основную целевую аудиторию — детей. Достоверно никто не знает, как изменятся соцсети и мессенджеры через несколько лет, но уже сегодня можно предположить некоторые тенденции. Все же заметили, как крепко внедрились дейтинг-приложения (приложения для знакомств в интернете) в повседневную жизнь? Знакомство уже теряет былую романтику, люди меньше заговаривают с другими на концертах и в театрах. Одна из причин — жесткое отстаивание личных границ, о котором уже по десятому кругу говорят психологи в своих блогах.
Существует риск, что дети станут зависеть от гаджетов и соцсетей и это ухудшит качество жизни и общения, приведет к нарциссизму и эгоизму. Замена живого общения виртуальным может ослаблять навыки межличностного взаимодействия и эмпатии.
Теория поколений: нужна или нет?
Социологи разработали теорию поколений в 1991 году. Идею разграничивать возрастные группы часто критикуют, ведь это своего рода стереотипизация. Каждая личность индивидуальна, подчеркивают противники теории, поэтому не стоит стричь всех под одну гребенку.
В то же время теория поколений позволяет взглянуть, как на обществе отражается развитие цифровизации, как меняется подход родителей к воспитанию, как современные дети становятся теми, кто меняет массовую культуру. Они, сами того не понимая, меняют информационный мир. Можно сказать, что он в их руках.
Пускай теория поколений отчасти является стереотипизацией, но мемы, где современные поколения сравнивают свой образ жизни с «лайфстайлом» своих родителей (одни в 25 лет покупают дом и заводят ребенка, другие — не знают, какое молоко выбрать в магазине), все же для многих оказываются жизненными.
Кто следующий?
Теперь мы знаем о поколении «альфа» больше. А как назовут следующее? Социологи уже придумали, что родившихся с 2025 по 2039 год будут называть поколением «бета». Эти дети будут как рыбы в воде в виртуальном мире. Дружеское и романтическое общение в онлайн-формате может стать важнее встреч офлайн, удаленная работа «победит» офис, а искусственный интеллект заменит психотерапевтов и откровенные разговоры с друзьями. Кстати, о последнем. Уже сейчас многие интернет-пользователи, в том числе зумеры и миллениалы, обращаются за помощью по разным вопросам к ИИ. Слово «загуглить» постепенно становится архаизмом, рудиментом серчинга. Школьники уже не прячут от родителей под кроватью книжки с ГДЗ (готовые домашние задания) — решебником становится искусственный интеллект.
Как изменится мир к рубежу XXI и XXII веков? Вероятно, постепенно мы передадим его следующим поколениям, как бы их ни называли.