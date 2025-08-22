Поколение «альфа»: кто это и что их ждет?

Поколение «альфа»: кто это и что их ждет?

Поколение «альфа»: кто это и что их ждет?

Люди поколения «альфа» — кто они такие? В интернете в последнее время только о них и говорят. А еще есть бумеры, зумеры и миллениалы. Остроумные блогеры активно «юзают» (используют) эти понятия, демонстрируя различия поколений. NEWS.ru расскажет о теории поколения «альфа». Спойлер: это совсем малыши.

Поколения, о которых сейчас говорят в интернете:

Бумеры (≈ 1946–1964) — люди, родившиеся после Второй мировой войны, когда во всем мире был отмечен поистине взрывной рост рождаемости. Молодежь этим словом иронично называет старшее поколение, которое часто не разбирается в современных технологиях.

Миллениалы (≈ 1984–2000) — родились, когда цифровой мир и технологии только начали развиваться. Их в России сейчас больше всего — 28,5% населения.

Зумеры (≈ 2000–2011) — поколение с датой рождения на рубеже веков. Они с детства погружены в социальные сети и не представляют своей жизни без гаджетов.

Поколение «альфа» (с 2011-го) — первые дети, кто родился в XXI веке. Они привязываются к гаджетам с младенчества.

Годы рождения и ключевые характеристики

Итак, поколением «альфа» считают тех, кто родился в 2011 году и позже. Эти дети с малых лет погружены в цифровой мир. Поиграть в салки во дворе или новую игру на телефоне или планшете? Конечно, они выберут второе. Отличительная особенность этих детей и подростков — повышенное чувство собственного достоинства.

К сожалению для них самих же, «альфа» быстро теряют интерес к чему-либо. Это происходит из-за обилия контента, гаджетов, игрушек и других благ. В отличие от своих предшественников, они мыслят по-другому, задумываясь о некоторых вещах в более раннем возрасте. Этому послужил высокий интерес к психологии.

Поколение «альфа»: кто это и чем отличаются от зумеров и миллениалов? Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Чем «альфа» отличается от зумера?

Наверняка вы слышали и о зумерах. В интернете их сравнивают с миллениалами, их предшественниками, но в этом материале мы будем говорить, чем зумеры отличаются от поколения «альфа».

Зумеров можно назвать «цифровыми аборигенами», которые помнят мир еще до того, как на него накинули интернет-сетку. В детстве они только начинали осваивать технологии. Маленькие блогеры записывали влоги (блог в формате видео), запускали челленджи. Этот контент послужил базой для создания сегодняшних клиповых шортсов.

А люди поколения «альфа» — «цифровые уроженцы»: они с рождения живут в цифровой среде, развитие которой достигло впечатляющих масштабов.

В целом границы между поколениями Z и «цифровых» детей довольно условны, и многие люди могут разделять черты как одного, так и другого слоя общества.

Влияние технологий на развитие «альфа»

В продолжение предыдущей темы. Одно из различий — зумеры являются поколением, которое еще читает книги, им интересны сериалы. Поколение «альфа» уже не может воспринимать такого рода контент, отчасти потому, что испытывает проблемы с концентрацией внимания. Их мозг заточен на восприятие быстрого потока информации, например в формате рилс, тиктоков. Длинные тексты, как и видео, — ад для «альфа».

Но они могут похвастаться тем, что быстро осваивают новые гаджеты и программы. Как работает программа, над которой корпят айтишники со стажем? Поколение «альфа» вам объяснит все нюансы через сутки ее изучения.

Что за люди поколения «альфа» Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Какое будущее их ждет?

Люди «альфа» должны быть очень гибкими, чтобы адаптироваться под постоянно меняющийся мир. Чтобы помочь подрастающему поколению в этом, образовательная система должна меняться. Этим детям нужно предугадывать будущие тренды, не отставать от прогресса.

Что будет через 15 лет с поколением «альфа»? Конечно же, они покажут себя в сфере технологий. Работодатели будут расхватывать молодых ребят, так как они «шарят» (разбираются) больше других в диджитал. В целом «альфа» легче переносят какие-либо изменения, их адаптации могут позавидовать зумеры, миллениалы и бумеры.

Сейчас весь виртуальный мир активно подгоняют под основную целевую аудиторию — детей. Достоверно никто не знает, как изменятся соцсети и мессенджеры через несколько лет, но уже сегодня можно предположить некоторые тенденции. Все же заметили, как крепко внедрились дейтинг-приложения (приложения для знакомств в интернете) в повседневную жизнь? Знакомство уже теряет былую романтику, люди меньше заговаривают с другими на концертах и в театрах. Одна из причин — жесткое отстаивание личных границ, о котором уже по десятому кругу говорят психологи в своих блогах.

Существует риск, что дети станут зависеть от гаджетов и соцсетей и это ухудшит качество жизни и общения, приведет к нарциссизму и эгоизму. Замена живого общения виртуальным может ослаблять навыки межличностного взаимодействия и эмпатии.

Теория поколений: нужна или нет?

Социологи разработали теорию поколений в 1991 году. Идею разграничивать возрастные группы часто критикуют, ведь это своего рода стереотипизация. Каждая личность индивидуальна, подчеркивают противники теории, поэтому не стоит стричь всех под одну гребенку.

В то же время теория поколений позволяет взглянуть, как на обществе отражается развитие цифровизации, как меняется подход родителей к воспитанию, как современные дети становятся теми, кто меняет массовую культуру. Они, сами того не понимая, меняют информационный мир. Можно сказать, что он в их руках.

Отличие поколения «альфа» от зумеров Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пускай теория поколений отчасти является стереотипизацией, но мемы, где современные поколения сравнивают свой образ жизни с «лайфстайлом» своих родителей (одни в 25 лет покупают дом и заводят ребенка, другие — не знают, какое молоко выбрать в магазине), все же для многих оказываются жизненными.

Кто следующий?

Теперь мы знаем о поколении «альфа» больше. А как назовут следующее? Социологи уже придумали, что родившихся с 2025 по 2039 год будут называть поколением «бета». Эти дети будут как рыбы в воде в виртуальном мире. Дружеское и романтическое общение в онлайн-формате может стать важнее встреч офлайн, удаленная работа «победит» офис, а искусственный интеллект заменит психотерапевтов и откровенные разговоры с друзьями. Кстати, о последнем. Уже сейчас многие интернет-пользователи, в том числе зумеры и миллениалы, обращаются за помощью по разным вопросам к ИИ. Слово «загуглить» постепенно становится архаизмом, рудиментом серчинга. Школьники уже не прячут от родителей под кроватью книжки с ГДЗ (готовые домашние задания) — решебником становится искусственный интеллект.

Как изменится мир к рубежу XXI и XXII веков? Вероятно, постепенно мы передадим его следующим поколениям, как бы их ни называли.