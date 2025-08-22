С фруктовыми нотками: лечо с айвой и желтыми томатами — «Янтарное ассорти»

Этот рецепт обязательно запишите в свою поваренную книгу или в заметки смартфона. Вместе с NEWS.ru готовим лечо на зиму с айвой и желтыми томатами.

Ингредиенты: перец болгарский желтый — 1,8 кг, томаты желтые — 1,5 кг, айва — 0,5 кг, лук-шалот — 0,4 кг, чеснок молодой — 1 головка, масло оливковое — 180 мл, сок облепиховый — 100 мл, мед — 50 г, соль морская черная (по возможности) — 1 ст. л. Специи: зерна фенхеля, душистый перец горошком.

Как готовить это лечо на зиму: айву очистите от кожуры, удалите сердцевину, нарежьте тонкими дольками. Томаты измельчите блендером. Перец нарежьте соломкой, лук-шалот — кольцами. Чеснок порубите пластинами.

В сотейнике в масле пассеруйте лук-шалот до мягкости. Добавьте айву, готовьте 5 минут. Влейте томатное пюре, облепиховый сок, положите мед, соль, зерна фенхеля и душистый перец. Доведите до кипения.

Добавьте нарезанный перчик и томите на медленном огне 20 минут. За 3 минуты до готовности введите чеснок и снимите с огня лечо на зиму.

Кипящую массу расфасуйте в прогретые банки, закатайте. Переверните на крышки, укутайте термопокрывалом до остывания.