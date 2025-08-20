Готовим обязательно: рецепт помидор по-корейски быстрого приготовления

Вместе с NEWS.ru у вас получится приготовить все блюда, за которые бы вы ни взялись. На этот раз предлагаем сделать помидоры по-корейски. Совсем не потратите время!

Ингредиенты на 2 порции: 4 средних мясистых помидора, 1/2 репчатой луковицы, 2 зубчика чеснока, 1/2 ч. л. молотого кориандра, 1/2 ч. л. хлопьев красного перца, 1 ст. л. рафинированного масла, 1 ч. л. яблочного уксуса, 1/2 ч. л. сахарного песка, 3 веточки свежей кинзы, соль по вкусу.

Как приготовить помидоры по-корейски быстрого приготовления: чистые овощи крупно режем, лук шинкуем полукольцами, измельчаем чеснок ножом. Дальше в салатнице соединяем эти ингредиенты, посыпаем кориандром и перцем.

Потом разогреваем масло и заливаем им овощи. Вливаем уксус и добавляем сахар. Аккуратно перемешиваем и оставляем ненадолго при комнатной температуре до остывания. И все! Через 15 минут помидоры по-корейски будут готовы. Рецепт очень простой и быстрый.

