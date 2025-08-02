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02 августа 2025 в 23:59

Хвойное и копченое: рецепт повидла на зиму с можжевельником

Хвойное и копченое: рецепт повидла на зиму с можжевельником Хвойное и копченое: рецепт повидла на зиму с можжевельником Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мы знаем, что вы точно не готовили это повидло. Зимняя сладость станет еще вкуснее, если добавить можжевельник, и… копченый чай. Ну что, удивили?

В этом рецепте повидла указан 1 кг диких ягод (черника + брусника + голубика), 300 г кленового сиропа, 2 ст. л. листьев копченого чая «лапсанг сушонг», 5 ягод можжевельника (раздавленных), 1 ч. л. крупной соли, 1 ст. л. бальзамического крема.

Это повидло на зиму готовится так: ягоды заливаем сиропом, добавляем чай и можжевельник. Варить массу на паровой бане 1 час, периодически помешивая. Процедить через кондитерское сито, добавить соль и бальзамик. Разлить в керамические горшочки, охладить под льняной салфеткой.

Дымный аромат чая и хвойные ноты можжевельника создают уникальный букет. Угощайтесь домашним повидлом!

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домашние заготовки
Алина Ясинская
А. Ясинская
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