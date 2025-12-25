Онищенко раскрыл, отменят ли массовые мероприятия на Новый год из-за гриппа

На фоне заболеваемости гриппом нет веских оснований отменять массовые мероприятия на Новый год, заявил НСН академик РАН Геннадий Онищенко. При этом он призвал всех, кто намерен участвовать в праздничных гуляниях, одеваться теплее и следить за здоровьем.
Важно одеваться по погоде, исключать легкую верхнюю одежду, нормально питаться и отдыхать. Сейчас нет основания для отмены запланированных мероприятий. Новогодние гуляния пусть остаются, но человек должен быть тепло одет. Если вдруг возникнут повышенная температура, осиплость голоса, чихание, кашель, надо не геройствовать, а обратиться к врачам, — высказался Онищенко.
Он посоветовал обязательно гулять на свежем воздухе для укрепления иммунитета. Академик напомнил, что среди 80 млн привитых россиян преобладают следующие группы риска: дети, старшее поколение, врачи и педагоги.
Ранее Онищенко заявил, что в России с 20 января ожидается рост заболеваемости гриппом. Он отметил, что распространению вируса будет способствовать конец зимних каникул.