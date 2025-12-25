Онищенко раскрыл, отменят ли массовые мероприятия на Новый год из-за гриппа

Онищенко раскрыл, отменят ли массовые мероприятия на Новый год из-за гриппа Онищенко: сейчас нет веских оснований отменять массовые новогодние мероприятия

На фоне заболеваемости гриппом нет веских оснований отменять массовые мероприятия на Новый год, заявил НСН академик РАН Геннадий Онищенко. При этом он призвал всех, кто намерен участвовать в праздничных гуляниях, одеваться теплее и следить за здоровьем.

Важно одеваться по погоде, исключать легкую верхнюю одежду, нормально питаться и отдыхать. Сейчас нет основания для отмены запланированных мероприятий. Новогодние гуляния пусть остаются, но человек должен быть тепло одет. Если вдруг возникнут повышенная температура, осиплость голоса, чихание, кашель, надо не геройствовать, а обратиться к врачам, — высказался Онищенко.

Он посоветовал обязательно гулять на свежем воздухе для укрепления иммунитета. Академик напомнил, что среди 80 млн привитых россиян преобладают следующие группы риска: дети, старшее поколение, врачи и педагоги.

Ранее Онищенко заявил, что в России с 20 января ожидается рост заболеваемости гриппом. Он отметил, что распространению вируса будет способствовать конец зимних каникул.