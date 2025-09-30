Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 06:58

Наивкуснейшее острое лечо на зиму: пошаговый рецепт

Как приготовить острое лечо Как приготовить острое лечо Фото: Shutterstock/FOTODOM

Лечо — это популярная заготовка из сладких перцев и помидоров, которая пришла к нам из венгерской кухни. Вариант с добавлением острого перца придаст блюду особую пикантность, сделав его настоящей находкой для любителей острых закусок. Этот рецепт подробно объяснит, как приготовить наивкуснейшее острое лечо у себя дома.

Ингредиенты

  • Перец болгарский — 2 кг
  • Томаты — 1,5 кг
  • Лук — 500 г
  • Морковка — 500 г
  • Чеснок — 4–5 зубчиков
  • Острый перец — 1–2 шт. (по вкусу)
  • Сахарный песок — 100 г
  • Соль — 1,5 ст. л.
  • Уксус 9% — 100 мл
  • Масло подсолнечное — 100 мл
  • Лавровый лист — 2 шт.
  • Черный перец горошком — 1 ч. л.

Болгарский перец Болгарский перец Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Способ приготовления

Сначала вам следует вымыть болгарский перец, очистить его от семян и нарезать полосочками. Помидоры нужно ошпарить кипятком, снять кожицу. Их нарежьте на небольшие кусочки, лук — полукольцами, морковь — натрите, а чеснок пропустите через чеснокодавку. Острый перец очистите от семян и нарубите на мелкие части.

Далее разогрейте масло в глубокой сковороде или кастрюле. Лук пожарьте до прозрачности, добавьте к нему морковку и готовьте еще минут пять. Затем отправьте туда же предварительно подготовленный болгарский перец. Тушите будущее лечо около 10 минут.

К обжаренным овощам закиньте нарезанные помидоры, чеснок и острый перец. Посолите, засыпьте сахар, поперчите, добавьте лаврушку и перец горошком. Тушите где-то полчаса, не забывая помешивать.

За 5 минут до окончания приготовления вливаем уксус, тщательно перемешиваем и кипятим. Готовое лечо разливаем по стерилизованным банкам, оставляем остыть и переносим в прохладное темное место.

