Лечо из сладкого перца в томатном соке на зиму: сладкое и низкокалорийное!

Болгарский перчик приятно хрустит, томатный сок превращается в густой соус, а специи добавляют легкую остринку. Такое лечо можно подавать как гарнир к мясу, добавлять в супы или просто намазывать на хлеб.

Нарежьте 2 кг красного сладкого перца соломкой, 3 спелых, мясистых помидора кубиками. Обжарьте 1 луковицу (рекомендуем нарезать полукольцами) и 1 натертую морковку на паре ложек подсолнечного или оливкового масла до мягкости. Следом закиньте перец, тушите 10 минут.

Влейте 500 мл томатного сока, добавьте 2 ст. л. сахарного песка, 1 ст. л. соли, 1 ч. л. паприки и лаврушку. Тушите 20 минут на медленном огне. В конце влейте 50 мл уксуса 9%. Разложите по чистым банкам и закатайте.

Совет: для пикантности добавьте 1 острый перец — он сделает вкус интереснее.

