Кабачковая икра — как паштет: ароматная закуска для бутербродов

Кабачковая икра — это вкус, знакомый каждому с детства, но этот рецепт немного другой. Мы приготовим ее так, чтобы по консистенции она напоминала нежный паштет. Такая икра идеально подходит для бутербродов и может стать отличной альтернативой майонезу или маслу.

Нарежьте кубиками 1 кг молодых кабачков (кожуру не счищайте!), 2 луковицы и 1 морковку. Обжарьте на медленном огне в 50 мл подсолнечного масла до мягкости (15–20 минут). Добавьте 2 ст. л. томатной пасты, 3 пропущенных через чеснокодавку зубчика чеснока, 1 ч. л. копченой паприки, соль и перец. Тушите под крышкой еще полчаса, иногда помешивая. Измельчите массу блендером до кремообразной консистенции. Верните на огонь, доведите до кипения и добавьте 1 ст. л. яблочного уксуса.

Разложите по стерильным банкам, закатайте. Храните в холодильнике.

Совет: чтобы вкус был еще нежнее, в готовую икру добавьте 50 г мягкого творожного сыра — он сделает текстуру более воздушной.

