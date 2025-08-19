Кабачковая икра по-советски: секрет в мясорубке и правильных овощах

Кабачковая икра готовится просто, а хранится всю зиму, напоминая о теплых летних днях. Рецепт с использованием мясорубки — один из самых популярных, ведь он позволяет получить ту самую, идеальную текстуру, знакомую с детства.

Пропустите через мясорубку 2 кг молодых кабачков (с кожурой, но без семян), 4 крупных томата, 2 моркови и 2 луковицы. В глубокой сковороде разогрейте 100 мл подсолнечного масла, выложите овощную массу и тушите 40 минут на медленном огне, помешивая. Добавьте 2 ст. л. томатной пасты, 1 ст. л. соли, 1 ч. л. сахара. Потомите еще 20 минут до загустения. Горячую икру разложите в стерильные банки и закатайте.

Совет: если вы хотите, чтобы икра получилась более острой, добавьте в нее немного черного перца или измельченного чеснока за 5 минут до готовности.

