Заготавливаю вместо огурцов! Маринованные кабачки на зиму

Нежные молодые кабачки, нарезанные кольцами и замаринованные с чесноком, укропом и уксусом, — это идеальная закуска на зиму. Кабачки по этому рецепту получаются с приятной кислинкой, остаются плотными и долго хранятся.

Выберите крепкие молодые кабачки, нарежьте кружочками толщиной по 5–7 мм. На литровую банку понадобится примерно 600 г кабачков. Добавьте 2 зубчика чеснока, веточку и зонтик укропа, несколько горошин черного перца, лавровый лист. Для аромата можно положить кружочек острого перца или горчичные зерна.

Приготовьте маринад: на 1 л воды добавьте 1 ст. л. соли, 2 ст. л. сахара, доведите до кипения. Влейте 100 мл уксуса 9%. Залейте кабачки кипящим маринадом, накройте крышками. Стерилизуйте банки 10 минут после закипания, закатайте и укутайте.

Кабачки получаются хрустящими, ароматными и хорошо сохраняются до весны. Отлично подойдут и к мясу, и к картошке, и как самостоятельная закуска.

Совет: для более выразительного вкуса можно добавить в банку болгарский перец или пару ломтиков моркови.

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